Попит на моркву різко пожвавився

В Україні цього тижня продовжилося подорожчання торішньої моркви, повідомляє EastFruit. Як зазначають аналітики ринку, торговельна активність у сегменті помітно посилилася, що швидко вплинуло на цінову ситуацію.

Головними покупцями залишаються оптові компанії та торговельні мережі, які активніше формують закупівлі. На тлі такого попиту фермери отримали можливість переглядати ціни у бік зростання.

Додатковим фактором стало сезонне скорочення запасів овочів у господарствах, через що якісна продукція стає дедалі менш доступною.

Запаси торішньої продукції майже вичерпані

Станом на зараз виробники реалізують моркву врожаю 2025 року по 13–20 гривень за кілограм. У середньому це на 34% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку пояснюють таку динаміку саме браком якісних коренеплодів. У багатьох господарствах залишки моркви вже практично вичерпалися, що створює дефіцит на внутрішньому ринку.

За таких умов продавці не поспішають збільшувати пропозицію, а навпаки — використовують сприятливу кон'юнктуру для підвищення відпускних цін.

Попри подорожчання, морква дешевша, ніж торік

Попри нинішній стрибок вартості, морква в Україні все ще залишається помітно дешевшою, ніж рік тому. Середній рівень цін наразі приблизно на 56% нижчий, ніж в аналогічний період минулого року.

Експерти ринку прогнозують, що позитивна цінова тенденція може зберегтися і надалі. Однак через поступове насичення попиту та обмежений залишок продукції темпи подорожчання, ймовірно, вже не будуть такими стрімкими.

Таким чином, найближчими тижнями ринок моркви, найімовірніше, залишатиметься напруженим, а дефіцит якісної продукції й надалі підтримуватиме ціни.

Які ціни на моркву у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіна", нині у супермаркетах великих українських мереж встановилися такі ціни на моркву:

Metro 37,90 гривні за кілограм;

37,90 гривні за кілограм; Auchan 34,90 гривні за кілограм;

34,90 гривні за кілограм; Megamarket 45 гривні за кілограм;

45 гривні за кілограм; АТБ 37,89 гривні за кілограм;

37,89 гривні за кілограм; Сільпо 42,30 гривні за кілограм.

Ціни на цибулю знову пішли вгору: що відбувається на ринку?

Схожа ситуація і з цінами на торішню цибулю. Вона протягом останнього тижня помітнопішла вгору у ціні.

Ціни на ріпчасту цибулю в Україні зросли через скорочення запасів овочів урожаю 2025 року та активізацію торгівлі.

Попри подорожчання, нинішні ціни залишаються приблизно на 68% нижчими, ніж у середині травня 2025 року, а якість овочів у сховищах погіршується.

Через погіршення якості покупці дедалі частіше висловлюють невдоволення продукцією, що стримує продавців від різкішого перегляду цін.