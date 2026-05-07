Логистический кризис парализовал аграрный рынок

Украинские аграрии на временно оккупированных территориях оказались в критическом положении из-за фактического коллапса логистики и отсутствия стабильных каналов реализации продукции, сообщает Центр национального сопротивления. Из-за невозможности продать урожай фермеры несут большие финансовые потери и все чаще вынуждены просто уничтожать овощи.

Одной из главных проблем стали пробки на контрольно-пропускных пунктах в направлении оккупированного Крыма. Грузовики с продукцией могут простаивать там до трех суток, а за это время овощи портятся и теряют товарный вид еще до прибытия к покупателям.

Ситуацию осложняет слишком высокая стоимость перевозок, которая часто превышает возможную прибыль от продажи. Дополнительно регион страдает из-за недостатка хранилищ и перерабатывающих предприятий, что не позволяет хранить продукцию дольше или перерабатывать ее для дальнейшей реализации.

Местное производство вытесняет дешевый импорт из России

Несмотря на то, что фермеры вынуждены избавляться от излишков урожая, существенного удешевления овощей для населения не происходит. Из-за сложной логистики и влияние посредников цены в магазинах остаются высокими, что усиливает социальное напряжение на фоне низкой покупательной способности людей.

Еще одним ударом для местных производителей стал массовый завоз дешевой продукции из России. Из-за этого украинские фермеры в оккупации теряют конкурентоспособность и накапливают убытки.

Эксперты предупреждают, что из-за финансовых проблем и отсутствия нормальных каналов экспорта под угрозой оказалась следующая посевная кампания. По их прогнозам, аграрный сектор оккупированных территорий продолжит деградировать, что может создать серьезные риски для продовольственной безопасности региона.

Фермеры просят включить подержанную технику в программу поддержки прифронтовых территорий

Аграрии призывают пересмотреть государственную программу компенсации, чтобы включить поддержку подержанной техники для прифронтовых территорий.

Правительство обновило правила компенсации, позволив возмещение до 40% стоимости техники для хозяйств в зонах боевых действий.

При этом фермеры настаивают, что такая поддержка должна распространяться не только на украинские машины, но и на импортную технику. Это позволит аграриям быстрее реагировать на вызовы и обеспечить стабильность производства даже в условиях войны.