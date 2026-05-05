Массовые потери поголовья и разрушение хозяйств

Полномасштабная война существенно ударила по животноводству Харьковщины, сообщает "Суспільне". Предприятия вынуждены работать в условиях постоянной опасности – обстрелов, разрушения инфраструктуры и гибели животных.

По официальным данным, с начала вторжения в области погибло более 80 тысяч свиней и более 12 тысяч голов крупного рогатого скота. В итоге общее сокращение поголовья составляет почти половину: численность КРС уменьшилась на 41,6%, а свиней – на 49,7% по сравнению с довоенным периодом.

Кроме потерь животных, отрасль понесла серьезные инфраструктурные разрушения. Из около 160 хозяйств, которые работали до войны, сейчас функционируют лишь примерно 96 – 97. Остальные или уничтожены, или оказались в оккупации или зоне активных боевых действий.

Уничтоженные фермы и зависимость от импорта

Отдельные предприятия подверглись прицельным атакам. В частности, по свиноводческим комплексам наносились десятки ударов беспилотниками, что приводило к потере как производственных мощностей, так и значительной части поголовья.

Есть случаи, когда хозяйства теряли более тысячи животных за раз, а на некоторых предприятиях – до десятков тысяч свиней. Такие потери существенно повлияли на способность региона самостоятельно обеспечивать население продукцией.

Сейчас внутреннее производство покрывает лишь около 40% потребностей Харьковской области. Ситуацию осложняет и то, что часть современных животноводческих комплексов осталась на оккупированных территориях, а их состояние остается неизвестным.

Фермеры просят включить подержанную технику в программу поддержки прифронтовых территорий

Аграрии призывают пересмотреть государственную программу компенсации, чтобы включить поддержку подержанной техники для прифронтовых территорий.

Правительство обновило правила компенсации, позволив возмещения до 40% стоимости техники для хозяйств в зонах боевых действий.

Фермеры настаивают, что такая поддержка должна распространяться не только на украинские машины, но и на импортную технику. Это позволит аграриям быстрее реагировать на вызовы и обеспечить стабильность производства даже в условиях войны.