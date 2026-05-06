Погодні умови загальмували посівну кампанію

Затяжна та холодна весна разом із надмірним зволоженням ґрунтів після зими суттєво ускладнили старт польових робіт, повідомляє УКАБ. У результаті посівна кампанія ярих культур, особливо пізніх, цього року затягнулася.

Попри те, що аграрії майже завершили сівбу ярої пшениці та ячменю, ситуація з іншими культурами залишається складною. Насамперед йдеться про кукурудзу, соняшник і сою, де темпи виконання робіт істотно відстають від показників минулих сезонів.

Станом на початок травня 2026 року засіяно лише близько 30% площ під кукурудзою та соняшником і приблизно 18% – під соєю. Для порівняння, у цей самий період у 2024 та 2025 роках рівень виконання робіт був у рази вищим.

Врожай під ризиком через затримки

Фахівці попереджають, що таке відставання може негативно вплинути на майбутню врожайність. Найбільші ризики пов'язані з кукурудзою, оскільки ця культура потребує тривалого періоду для дозрівання.

У разі подальших затримок аграріям доведеться або переходити на швидкостиглі гібриди, або працювати в умовах підвищених ризиків. Додаткові проблеми можуть виникнути через активний розвиток бур'янів і хвороб.

Ще одним викликом стала різка зміна погодних умов: після холодного періоду швидко настало потепління, що може призвести до втрати ґрунтової вологи. У таких умовах аграріям доведеться максимально пришвидшувати роботи, щоб мінімізувати потенційні втрати врожаю.

Заморозки вдарили по врожаю: як холодний квітень вплинув на агросектор?

Квітень в Україні був холодним, що призвело до затримки розвитку сільськогосподарських культур на півтора-два тижні.

Заморозки особливо сильно вдарили по плодових деревах, а дефіцит опадів ускладнив посівну пізніх культур.

Озимі культури перебували у відносно сприятливих умовах для укорінення та весняної вегетації. Посіви ранніх ярих культур у більшості регіонів досягли фази масових сходів, що свідчить про загалом стабільну ситуацію в цьому сегменті.