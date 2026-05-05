Холодна весна загальмувала розвиток культур

Упродовж квітня середньодобові температури в Україні переважно залишалися нижчими за кліматичну норму, повідомили в Укргідрометцентрі. Стійкого переходу температури повітря через 10 градусів тепла наприкінці місяця так і не відбулося, що спричинило відставання сезонного розвитку приблизно на півтора-два тижні.

Через недостатнє накопичення тепла ріст і розвиток більшості сільськогосподарських культур дещо уповільнилися. Водночас аграрії не зафіксували критичного відставання від середніх багаторічних показників у фазах розвитку рослин.

Озимі культури перебували у відносно сприятливих умовах для укорінення та весняної вегетації. Посіви ранніх ярих культур у більшості регіонів досягли фази масових сходів, що свідчить про загалом стабільну ситуацію в цьому сегменті.

Заморозки вдарили по садах і ускладнили посівну

Найбільш негативний вплив холодна погода мала на плодові культури. Інтенсивні та тривалі заморозки спричинили пошкодження квіток, їх почорніння та опадання у таких культур, як абрикос, персик, черешня, груша та вишня.

Додатковим викликом для аграріїв став дефіцит опадів у низці регіонів. Наприкінці квітня верхні шари ґрунту місцями залишалися слабкозволоженими або навіть сухими, що ускладнювало підготовку до посіву пізніх культур і негативно впливало на проростання насіння.

Водночас ситуацію частково стримувало те, що протягом весни температурний режим залишався помірним. Завдяки цьому запаси продуктивної вологи, особливо в глибших шарах ґрунту, зберігалися на достатньому рівні, що дозволяє уникнути різкого розвитку посухи.

Заморозки загрожують фруктам: що чекає на врожай персиків та абрикосів?

Весняні заморозки в Україні поставили під загрозу врожай кісточкових фруктів, але остаточні прогнози про стан врожаю можна буде зробити лише в другій половині травня.

Ціни на фрукти зростуть через збільшення вартості матеріальних та енергетичних ресурсів, а не лише через втрати врожаю від заморозків.

Цьогоріч ціна на плоди і ягоди буде такою, яку, в умовах очікуваного підвищення тарифів за газ, електроенергію, гаряче і холодне водопостачання, послуги ЖКГ та інше, спроможний буде заплатити середньостатистичний споживач.