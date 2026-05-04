Що таке витяг з ДЗК і яку він містить інформацію?

Юрист Артем Ріпенко розповів у коментарі 24 Каналу, що витяг з ДЗК – це по суті певний "паспорт" сформованої земельної ділянки. Він містить основні відомості про землю.

Артем Ріпенко Партнер, керівник судово-експертної та земельно-правової практики Юридичної компанії "Де-Юре", адвокат, доктор юридичних наук Сам по собі витяг лише відображує інформацію, яка міститься в ДЗК, зокрема про: площу, конфігурацію, межі, призначення ділянки та відомості про її нормативну грошову оцінку. Останні потрібні для обрахування земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності, податкових та інших платежів (при відчуженні земельної ділянки, внесенні її до статутного капіталу господарського товариства).

За словами юриста, у витягах можуть міститись й інші важливі дані – щодо обмежень у використані земельної ділянки, встановлених нормативно-правовими актами, містобудівною та землевпорядною документацією, заходи з охорони земель і грунтів тощо.

Коли потрібен витяг з ДЗК?

Відповідно до статті 7 Закону "Про Державний земельний кадастр" витяги надають органи Держгеокадастру, які й ведуть поземельну книгу (яка є документом, тобто складовою ДЗК).

Артем Ріпенко зазначає, що статтею 24 цього закону визначено, що на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки,

– говорить юрист.

Важливо! Отже, фактично без такого витягу не можна вчинити жодної юридично значущої дії щодо земельної ділянки, а також отримати офіційну інформацію про неї, яка міститься у ДЗК. У певних випадках, визначених у законі, витяги надаються безкоштовно, в інших – на платній основі.

У чиїй власності земельна ділянка, на якій збудований будинок?

В Україні при купівлі будинку право власності на будинок та землю переходять до нового власника одночасно.

Набуття права власності на земельні ділянки може відбуватись через різні цивільно-правові угоди, приватизацію, спадщину, чи виділення частки.

Водночас якщо попередньому власнику належала частка на земельну ділянку у праві спільної власності, до нового власника нерухомого майна переходить право власності на таку частку земельної ділянки.