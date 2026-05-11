Фермери можуть втратити сотні мільйонів доларів

Американські виробники персиків планують викорчувати близько 420 тисяч дерев clingstone-персика у Центральній Каліфорнії, повідомляє Independent. Причиною стала зупинка консервних підприємств компанії Del Monte Foods у містах Модесто та Г'юсон.

Компанія, яка працювала на ринку консервованих фруктів і овочів 139 років, закрила заводи після подання заяви про банкрутство за процедурою Chapter 11 у липні минулого року.

Через це сотні працівників залишилися без роботи, а фермери втратили контракти з Del Monte, частина яких діяла понад 20 років. За оцінками Sacramento Bee, аграрії можуть недоотримати близько 550 мільйонів доларів США доходів.

Влада США виділить допомогу на знищення садів

Сенатор Адам Шифф та конгресмени Майк Томпсон і Девід Валадо повідомили, що постраждалі виробники можуть отримати до 9 мільйонів доларів США федеральної допомоги. Кошти спрямують на викорчовування персикових садів до початку нового сезону збору врожаю, який зазвичай триває з кінця травня до вересня.

Очікується, що програма допоможе прибрати близько 3 тисяч акрів садів і скоротити перевиробництво приблизно на 50 тисяч тонн персиків. За словами чиновників, це дозволить аграріям уникнути ще близько 30 мільйонів доларів США додаткових втрат та переорієнтуватися на інші культури.

Після дозволу суду на продаж активів Del Monte компанія Pacific Coast Producers погодилася придбати близько 24 тисяч тонн персиків у фермерів. Однак ще приблизно 50 тисяч тонн продукції залишаються без покупців, через що значна частина врожаю може бути втрачена.

Світ може залишитися без дешевого апельсинового соку: що сталося у Бразилії?

Не менш драматичні події розгортаються і для бразильських фермерів, що вирощують апельсини. Однак у їхньому випадку причини кризи дещо інші.

Очікується зниження врожаю апельсинів у Бразилії на 13% у сезоні 2026 – 2027 років, що вплинуло на зростання цін на ф'ючерси апельсинового соку.

Хвороби та спека знижують врожайність апельсинів у Бразилії, що може призвести до подальшого скорочення світових поставок апельсинового соку.

Світовий ринок апельсинового соку вже кілька років стикається зі скороченням пропозиції через проблеми у Бразилії та американському штаті Флорида. Водночас ослаблення глобального попиту та зміни споживчих звичок частково стримували подальше зростання цін після рекордних показників 2024 року.