Фермеры могут потерять сотни миллионов долларов

Американские производители персиков планируют выкорчевать около 420 тысяч деревьев clingstone-персика в Центральной Калифорнии, сообщает Independent. Причиной стала остановка консервных предприятий компании Del Monte Foods в городах Модесто и Хьюсон.

Компания, которая работала на рынке консервированных фруктов и овощей 139 лет, закрыла заводы после подачи заявления о банкротстве по процедуре Chapter 11 в июле прошлого года.

Из-за этого сотни работников остались без работы, а фермеры потеряли контракты с Del Monte, часть которых действовала более 20 лет. По оценкам Sacramento Bee, аграрии могут недополучить около 550 миллионов долларов США доходов.

Власти США выделят помощь на уничтожение садов

Сенатор Адам Шифф и конгрессмены Майк Томпсон и Дэвид Валадо сообщили, что пострадавшие производители могут получить до 9 миллионов долларов США федеральной помощи. Средства направят на выкорчевывание персиковых садов до начала нового сезона сбора урожая, который обычно длится с конца мая до сентября.

Ожидается, что программа поможет убрать около 3 тысяч акров садов и сократить перепроизводство примерно на 50 тысяч тонн персиков. По словам чиновников, это позволит аграриям избежать еще около 30 миллионов долларов США дополнительных потерь и переориентироваться на другие культуры.

После разрешения суда на продажу активов Del Monte компания Pacific Coast Producers согласилась приобрести около 24 тысяч тонн персиков у фермеров. Однако еще примерно 50 тысяч тонн продукции остаются без покупателей, из-за чего значительная часть урожая может быть потеряна.

Мир может остаться без дешевого апельсинового сока: что произошло в Бразилии?

Не менее драматические события разворачиваются и для бразильских фермеров, выращивающих апельсины. Однако в их случае причины кризиса несколько иные.

Ожидается снижение урожая апельсинов в Бразилии на 13% в сезоне 2026 – 2027 годов, что повлияло на рост цен на фьючерсы апельсинового сока.

Болезни и жара снижают урожайность апельсинов в Бразилии, что может привести к дальнейшему сокращению мировых поставок апельсинового сока.

Мировой рынок апельсинового сока уже несколько лет сталкивается с сокращением предложения из-за проблем в Бразилии и американском штате Флорида. В то же время ослабление глобального спроса и изменения потребительских привычек частично сдерживали дальнейший рост цен после рекордных показателей 2024 года.