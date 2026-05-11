Урожай апельсинов в Бразилии может существенно сократиться

Цены на апельсиновый сок на бирже в Нью-Йорке подскочили сразу на 5,8%, что стало самым большим внутридневным скачком более чем за неделю, сообщает Bloomberg. Стоимость контрактов выросла до максимально допустимого биржей уровня – 1,8320 доллара США за фунт.

Причиной подорожания стали новые прогнозы по урожаю апельсинов в Бразилии. По оценкам исследовательской группы Fundecitrus, в сезоне 2026 – 2027 годов страна соберет около 255,2 миллиона ящиков апельсинов, что на 13% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Также ожидается, что будущий урожай будет примерно на 15% ниже среднего показателя последнего десятилетия.

Болезни и жара ударили по плантациям

Основные районы выращивания апельсинов в Бразилии и в дальнейшем страдают от распространения болезни citrus greening, которая существенно снижает урожайность деревьев. Дополнительным негативным фактором стали высокие температуры прошлого года, которые ухудшили процесс цветения растений.

Средняя производительность плантаций прогнозируется на уровне 697 ящиков с гектара, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Снижение урожайности зафиксировали для всех сортов апельсинов, которые выращивают в стране.

В Fundecitrus также предупреждают, что ситуацию могут ухудшить распространение других болезней, возможный приход Эль-Ниньо во второй половине 2026 года и более поздние сроки сбора урожая.

Мировой рынок апельсинового сока уже несколько лет сталкивается с сокращением предложения из-за проблем в Бразилии и американском штате Флорида. В то же время ослабление глобального спроса и изменения потребительских привычек частично сдерживали дальнейший рост цен после рекордных показателей 2024 года.

Сколько стоят апельсины в Украине?

По состоянию на май 2026 года, согласно данным "Минфина", средняя цена на весовые апельсины в супермаркетах Украины составляет примерно 50 – 60 гривен за килограмм. Цены могут варьироваться от 49.90 гривны в АТБ до 80 – 90 гривен за премиум-сорта или фасованные варианты в других магазинах.

АТБ 49.90 гривны за килограмм;

49.90 гривны за килограмм; VARUS 59.90 гривны за килограмм;

59.90 гривны за килограмм; NOVUS от 62.29 гривны за килограмм;

от 62.29 гривны за килограмм; Auchan 82,60 гривны за килограмм;

82,60 гривны за килограмм; Сильпо 69,90 гривны за килограмм.

Производители яблок работают наугад: рынок не знает реальных запасов

Украинские же производители яблок сталкиваются с несколько иной проблемой, чем бразильские производители апельсинов.

Украинский рынок яблок сталкивается с неопределенностью из-за отсутствия точной информации о запасах, что затрудняет прогнозирование цен.

Цены на яблоки в супермаркетах колеблются от 38,90 до 42 гривен за килограмм, в зависимости от сети.

Эксперты считают, что отсутствие правдивой статистики по запасам яблок только усиливает нестабильность на рынке и усложняет работу как производителей, так и экспортеров.