Надходження від земельного податку помітно зросли

У січні – квітні 2026 року місцеві бюджети України отримали 15,8 мільярда гривень земельного податку, повідомили у ДПСУ. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 14,3%.

Додатково громади отримали майже 2 мільярди гривень, що свідчить про зростання ролі земельних платежів у формуванні місцевих бюджетів.

Серед регіонів, які забезпечили найбільші надходження, лідирує Дніпропетровська область із показником 3 мільярди гривень. Другу позицію посів Київ – 2,3 мільярда гривень, далі йдуть Одеська область із 1,4 мільярда гривень та Львівщина, де зібрали 1,2 мільярда гривень.

Хто сплачує земельний податок?

Земельний податок входить до складу податку на майно та є обов'язковим місцевим платежем. Його сплачують власники земельних ділянок, земельних паїв, а також постійні землекористувачі.

Для фізичних осіб суму податку визначають контролюючі органи за місцем розташування землі. Після нарахування власник отримує податкове повідомлення-рішення, а оплатити визначену суму потрібно протягом 60 днів після його вручення.

Юридичні особи розраховують податок самостійно. Підприємства щороку до 20 лютого подають декларацію до податкової служби та визначають суму платежу, враховуючи площу земельної ділянки, нормативну грошову оцінку та ставки, затверджені місцевими радами.

Кому передбачені податкові пільги?

Чинне законодавство передбачає пільги зі сплати земельного податку для окремих категорій громадян у межах установлених норм землеволодіння.

Частково або повністю від сплати можуть бути звільнені пенсіонери за віком, особи з інвалідністю I та II групи, ветерани війни та учасники бойових дій, багатодітні родини, а також громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Водночас податківці наголошують: навіть якщо податкове повідомлення не надійшло, обов'язок зі сплати податку залишається. Перевірити нарахування власники земельних ділянок можуть через електронний кабінет платника податків.

