Чому деякі гриби не можна збирати?

Річ у тім, що ці гриби віднесені до Червоної книги, про що повідомляють у "Дунайсько-Карпатській Програмі".

Перелік червонокнижних грибів наразі є таким:

трутовик зонтовий (бараньоха);

грифола листувата;

катателазма царська (корбан, пістряк);

герицій коралоподібний;

мухомор цезаря;

боровик бронзовий;

боровик королівський;

боровик дівочий;

яєшник темно-рожевий;

яєшник гірський;

напівборовик ямчастий;

червоноборовик рожево-золотистий;

червоноборович криваво-червоний;

червоноборовик чортів.

Чому їх не можна збирати? Згідно з інформацією, нові грибниці формуються лише в результаті розсіювання спор.

Відтак, вилучення чи пошкодження плодових тіл грибів завдає великої шкоди популяціям рідкісних видів, особливо тих, що перебувають на межі зникнення,

– пояснили українцям.

Зауважте! З фотографіями грибів, що перебувють у Червоній книзі, можна ознайомитися на сторінці Програми у Facebook.

Водночас збір грибів на територіях, де це заборонено, або там, де збирати гриби можна лише за лісовими квитками, карається законом. Адвокатка ОА EvrikaLaw Ольга Брус розповіла, що покарання передбачено за статтею 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Для пересічних громадян штраф за збір грибів у недозволеному місці становить від 17 до 51 гривні;

для посадовців – від 51 гривні до 119 гривень.

Важливо! Водночас не слід забувати, що не можна збирати також й отруйні гриби. Мова йде про мухомори, бліді поганки тощо.

