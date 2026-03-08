Які їстівні гриби ростуть в березні?

Про те, які гриби можна збирати весно, розповіла Вікторія Гордієнко, йдеться на ресурсі Конкурент.

Шукати весняні їстівні гриби треба у листяних лісах, на галявинах або біля струмків. Серед видів:

глива звичайна : росте з початку жовтня до середини грудня і весною – одразу після того, як зійде сніг. Найчастіше знайти ці гриби можна в листяних та змішаних лісах, у парках, посадках, садах, на мертвих та ослаблених деревах (на горіхах і тополях – частіше, на осиках, грабах, вербах – рідше). Зокрема цей вид не потребує попередньої обробки перед приготуванням, легко очищається і добре зберігається;

Який ще гриб можна знайти весною?

Один з видів, що починає рости в кінці зими має назву – іудине вухо або муер. І цей гриб дійсно схожий вухо, тому й отримав відповідну назву.



Гриб муер або іудине вухо / Фото vlisi.com.ua

Це деревний вид, що переважно росте на бузині та на інших листяних породах. Має желеподібну структуру і дуже поширений в китайській та японській кухнях. Однак в Україні теж зустрічається. Про що повідомляли на сторінці Науково-дослідного відділу РЛП "Краматорський".

Зокрема відомо, що гриб використовують навіть у народній медицині. Вважається, що він може знизити рівень холестерину. Однак перед вживанням варто обдати плоди окропом – вони мають нейтральний смак і використовуються лише для текстури.

