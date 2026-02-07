Як розпізнати зимові опеньки?

Про те, як знайти зимовий гриб і не помилитися в ньому, йдеться у повідомленні Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Так, один із найкращих грибів, які можна знайти під снігом – фламуліна. Іншими словами це відомі для нас опеньки, але зимові. Гриб утворює великі групи, тож такі опеньки ростуть пучками.

Зверніть увагу! Щільне розташування грибів – адаптація до холоду, так вони утримують вологу та захищаються від морозів.

Вони мають "оксамитову" ніжку, яка темніє залежно від віку гриба. Також на ніжці немає кільця або його залишків. Шапинка яскраво-помаранчева і при вологій погоді може бути трохи слизька.

Переважно фламуліну можна побачити на стовбурах, пеньках і в дуплах листяних дерев. Особлива увага для дерев поблизу води (придивіться до верб).

Цікаво! У період сильних морозів плодові тіла зимових грибів не гинуть, а лише уповільнюють ріст. З потеплінням набирають швидкості та знову ростуть, як звично.

Знайти фламуліну можна в період з пізньої осені до ранної весни. Зимові опеньки ростуть під час відлиг.

Чи можна сплутати зимові опеньки з отруйними?

Важливо! Цей матеріал має виключно інформаційний характер. Редакція наполегливо рекомендує: ніколи не вживайте в їжу гриби, у видах яких ви не впевнені на 100%. У разі появи симптомів отруєння (нудота, біль у животі) — негайно зверніться до лікаря.

Варто не плутати фламуліну з отруйними двійниками, яких щонайменше три, та вміти розрізняти ці види грибів.

Галерина оторочкувата: смертельно отруйний гриб, росте на хвойних деревах або поблизу них. Ніжка має білуваті волокна. Якщо гриб молодий – буде мембранне кільце, яке з віком зникає.

смертельно отруйний гриб, росте на хвойних деревах або поблизу них. Ніжка має білуваті волокна. Якщо гриб молодий – буде мембранне кільце, яке з віком зникає. Огнівки: ростуть на хвойних деревах, мають гладенькі світлі ніжки. Є неїстівними через гіркоту та отруйність.

ростуть на хвойних деревах, мають гладенькі світлі ніжки. Є неїстівними через гіркоту та отруйність. Хибні опеньки: у таких грибів пластинки під шапочкою яскраво-жовтого або сіро-зеленого кольору. Справжня фламуліна має світлі пластинки. Ростуть хибні опеньки до початку морозів у лісах та парках.

Чим корисні зимові опеньки?

Якщо знайти дійсно фламуліну, вона має низку корисних властивостей. Про це пише РБК-Україна.

У зимових опеньках дуже багато білка, є вітаміни групи B1, B2, C, D, а також мікроелементи калій, фосфор, залізо та магній.

Тож ці гриби можуть підтримати імунітет, а завдяки антибактеріальним властивостям допоможуть знизити рівень холестерину в організмі. Також зимові опеньки низькокалорійні, тому підійдуть навіть для дієтичного харчування.

