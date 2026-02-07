Как распознать зимние опята?

О том, как найти зимний гриб и не ошибиться в нем, говорится в сообщении Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Смотрите также Грибы даже в январе: какие виды растут зимой и где их искать

Так, один из лучших грибов, которые можно найти под снегом – фламулина. Другими словами это известные для нас опята, но зимние. Гриб образует большие группы, поэтому такие опята растут пучками.

Обратите внимание! Плотное расположение грибов – адаптация к холоду, так они удерживают влагу и защищаются от морозов.

Они имеют "бархатную" ножку, которая темнеет в зависимости от возраста гриба. Также на ножке нет кольца или его остатков. Шляпка ярко-оранжевая и при влажной погоде может быть немного скользкая.

Преимущественно фламулину можно увидеть на стволах, пеньках и в дуплах лиственных деревьев. Особое внимание для деревьев вблизи воды (присмотритесь к ивам).

Интересно! В период сильных морозов плодовые тела зимних грибов не погибают, а лишь замедляют рост. С потеплением набирают скорость и снова растут, как обычно.

Найти фламулин можно в период с поздней осени до ранней весны. Зимние опята растут во время оттепелей.

Можно ли спутать зимние опята с ядовитыми?

Важно!!! Этот материал имеет исключительно информационный характер. Редакция настоятельно рекомендует: никогда не употребляйте в пищу грибы, в видах которых вы не уверены на 100%. В случае появления симптомов отравления (тошнота, боль в животе) - немедленно обратитесь к врачу.

Стоит не путать фламулину с ядовитыми двойниками, которых не менее трех, и уметь различать эти виды грибов.

Галерина бахромчатая: смертельно ядовитый гриб, растет на хвойных деревьях или вблизи них. Ножка имеет беловатые волокна. Если гриб молодой – будет мембранное кольцо, которое с возрастом исчезает.

смертельно ядовитый гриб, растет на хвойных деревьях или вблизи них. Ножка имеет беловатые волокна. Если гриб молодой – будет мембранное кольцо, которое с возрастом исчезает. Огневки: растут на хвойных деревьях, имеют гладкие светлые ножки. Являются несъедобными из-за горечи и ядовитости.

растут на хвойных деревьях, имеют гладкие светлые ножки. Являются несъедобными из-за горечи и ядовитости. Ложные опята: у таких грибов пластинки под шапочкой ярко-желтого или серо-зеленого цвета. Настоящая фламулина имеет светлые пластинки. Растут ложные опята до начала морозов в лесах и парках.

Чем полезны зимние опята?

Если найти действительно фламулину, она обладает рядом полезных свойств. Об этом пишет РБК-Украина.

В зимних опятах очень много белка, есть витамины группы B1, B2, C, D, а также микроэлементы калий, фосфор, железо и магний.

Поэтому эти грибы могут поддержать иммунитет, а благодаря антибактериальным свойствам помогут снизить уровень холестерина в организме. Также зимние опята низкокалорийные, поэтому подойдут даже для диетического питания.

Какие еще виды особых грибов существуют?

Так, в мире есть грибы с ценой, что выше цены золота. Возможно, вы вспомнили о трюфелях, но они заняли не первое место в рейтинге. Речь идет о китайских грибах, один из которых продали за рекордные 140 тысяч долларов.

Существует также вид грибов, что очищает природу и помогает ей восстановиться, перерабатывая мертвую древесину. Так природа самостоятельно закрывает потребность в обновлении и переработке отмерших веществ.