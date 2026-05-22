От эвакуации к собственному хозяйству

Светлана Ярошенко, которая была вынуждена покинуть родную Херсонскую область из-за войны, смогла начать новую жизнь в Хмельницкой области и построить собственное дело, сообщает "Суспільне". Сегодня женщина выращивает клубнику в шести теплицах и планирует расширять хозяйство.

По словам Светланы, война кардинально изменила ее жизнь.

Я так приехала с одной сумкой, а теперь у меня есть хозяйство. Жизнь поделилась на "до" и "после",

– вспоминает женщина.

До полномасштабного вторжения она жила на окраине Новой Каховки и более 20 лет работала на местном хлебозаводе. После переезда приобрела дом в Хмельницкой области и решила попробовать себя в новой сфере.

Теплицы стали семейным делом

Первую теплицу Светлана установила благодаря грантовым средствам. Еще две стали подарком от детей, а остальные она обустроила за свой счет.

Женщина рассказывает, что поддержка семьи стала важной частью нового старта.

Я просила старшего сына о теплице, а он мне две поставил. На этот раз еще и мотоблок купил,

– делится она.

Хозяйством Светлана занимается преимущественно самостоятельно. Говорит, что работа в теплицах требует много времени и сил, однако приносит удовольствие: "Как только утром зашла – могу круглосуточно быть в теплицах. Здесь трава растет быстрее, чем клубника".

Клубника стала новой страницей жизни

Несмотря на отсутствие практического опыта в выращивании клубники, женщина постепенно освоила все нюансы работы. Она хорошо знала, как выращивают ягоды на Херсонщине, но условия на Хмельнитчине оказались совсем другими.

По словам Светланы, местный климат требует других подходов к уходу за растениями.

На Херсонщине сухо и пески, а здесь больше дождей и очень плодородная земля. Для клубники приходится добавлять песок,

– объясняет она.

Свою продукцию женщина продает на рынке и местным жителям. Больше всего ее мотивирует положительная реакция покупателей.

Работа с клубникой очень затягивает. Радует то, что моя продукция нравится людям,

– говорит Светлана.

В будущем она планирует расширять хозяйство и готова делиться собственным опытом с теми, кто тоже хочет попробовать себя в ягодоводстве.