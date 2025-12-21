Сколько стоит самый дорогой гриб в мире?

Ярца Гунбу или кордицепс китайский достигал самой высокой цены за всю историю – в 2017 году гриб продали за рекордные 140 тысяч долларов на рынке традиционной медицины, передает 24 Канал со ссылкой на Guinness World Records.

Это лекарственный вид гриба, растущий в Гималаях. Обычно его назначают для лечения как астмы, так и боли в суставах, или даже импотенции.

Его особенность заключается в том, что он образуется в результате того, что заражает и мумифицирует гусеницу. Поэтому за последнее десятилетие цена на него выросла в 10 раз.

Кроме того, его высокая цена обусловлена и тем, что собирать его довольно трудно. В общем из-за роста спроса он может вообще исчезнуть в природе.

Обратите внимание! Разница между трюфелем и кордицепсом китайским заключается в том, что первый является самым известным дорогим съедобным грибом, а второй – ценный как природный ресурс и лекарственное сырье, что и повышает его цена на рынке.

Какие грибы считаются самыми дорогими?

По данным издания Flavor365, к самым дорогим грибам входят 3 основных вида, а их стоимость достигает тысячи долларов:

Ярца Гунбу – цена может достигать от 20 тысяч до более 70 тысяч долларов США.

Европейский белый трюфель – редкий и имеет интенсивный аромат, который исчезает за несколько недель, цена составляет от 4 до 10 тысяч долларов США и более.

Мацутаке – имеет уникальный пряный аромат и ценится в японской кухне, сбор гриба только в специальных лесах, цена от 1 до 2 тысяч долларов США.

Стоит добавить, что самым дорогим съедобным грибом является именно белый трюфель, который растет в Италии и Хорватии. Его средняя цена может колебаться и зависеть от сезона (от поздней осени до зимы). В общем трюфели нельзя выращивать самостоятельно, а растут они под землей.

Какие грибы есть зимой?