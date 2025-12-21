Скільки коштує найдорожчий гриб у світі?

Ярца Гунбу або ж кордицепс китайський досягав найвищої ціни за всю історію – у 2017 році гриб продали за рекордні 140 тисяч доларів на ринку традиційної медицини, передає 24 Канал з посиланням на Guinness World Records.

Читайте також Яка ялинка довго стоїть: як продовжити життя дерева в кімнаті

Це лікарський вид гриба, що росте в Гімалаях. Зазвичай його призначають для лікування як астми, так і болю в суглобах, чи навіть імпотенції.

Його особливість полягає у тому, що він утворюється внаслідок того, що заражає та муміфікує гусеницю. Відтак за останнє десятиліття ціна на нього зросла в 10 разів.

Крім того, його висока ціна зумовлена й тим, що збирати його доволі важко. Загалом через зростання попиту він може взагалі зникнути у природі.

Зверніть увагу! Різниця між трюфелем та кордицепсом китайським полягає у тому, що перший є найвідомішим дорогим їстівним грибом, а другий – цінний як природний ресурс та лікарська сировина, що і підвищує його ціна на ринку.

Які гриби вважаються найдорожчими?

За даними видання Flavor365, до найдорожчих грибів входять 3 основні види, а їхня вартість сягає тисячі доларів:

Ярца Гунбу – ціна може сягати від 20 тисяч до понад 70 тисяч доларів США.

Європейський білий трюфель – рідкісний та має інтенсивний аромат, який зникає за декілька тижнів, ціна складає від 4 до 10 тисяч доларів США та більше.

Мацутаке – має унікальний пряний аромат та цінується в японській кухні, збір гриба лише у спеціальних лісах, ціна від 1 до 2 тисяч доларів США.

Варто додати, що найдорожчим їстівним грибом є саме білий трюфель, який росте в Італії та Хорватії. Його середня ціна може коливатися й залежати від сезону (від пізньої осені до зими). Загалом трюфелі не можна вирощувати самостійно, а ростуть вони під землею.

Які гриби є взимку?