Скільки коштує найдорожчий гриб у світі?
Ярца Гунбу або ж кордицепс китайський досягав найвищої ціни за всю історію – у 2017 році гриб продали за рекордні 140 тисяч доларів на ринку традиційної медицини, передає 24 Канал з посиланням на Guinness World Records.
Читайте також Яка ялинка довго стоїть: як продовжити життя дерева в кімнаті
Це лікарський вид гриба, що росте в Гімалаях. Зазвичай його призначають для лікування як астми, так і болю в суглобах, чи навіть імпотенції.
Його особливість полягає у тому, що він утворюється внаслідок того, що заражає та муміфікує гусеницю. Відтак за останнє десятиліття ціна на нього зросла в 10 разів.
Крім того, його висока ціна зумовлена й тим, що збирати його доволі важко. Загалом через зростання попиту він може взагалі зникнути у природі.
Зверніть увагу! Різниця між трюфелем та кордицепсом китайським полягає у тому, що перший є найвідомішим дорогим їстівним грибом, а другий – цінний як природний ресурс та лікарська сировина, що і підвищує його ціна на ринку.
Які гриби вважаються найдорожчими?
За даними видання Flavor365, до найдорожчих грибів входять 3 основні види, а їхня вартість сягає тисячі доларів:
- Ярца Гунбу – ціна може сягати від 20 тисяч до понад 70 тисяч доларів США.
- Європейський білий трюфель – рідкісний та має інтенсивний аромат, який зникає за декілька тижнів, ціна складає від 4 до 10 тисяч доларів США та більше.
- Мацутаке – має унікальний пряний аромат та цінується в японській кухні, збір гриба лише у спеціальних лісах, ціна від 1 до 2 тисяч доларів США.
Варто додати, що найдорожчим їстівним грибом є саме білий трюфель, який росте в Італії та Хорватії. Його середня ціна може коливатися й залежати від сезону (від пізньої осені до зими). Загалом трюфелі не можна вирощувати самостійно, а ростуть вони під землею.
Які гриби є взимку?
У грудні у деяких українських лісах досі можна знайти їстівні гриби, хоча така поява є нетиповою для зими. На території нацпарку "Прип'ять-Стохід" грибники помітили рядовку зелену та навіть польські гриби, що свідчить про незвично теплу погоду й вологість.
Аномально теплі погодні умови цього року сприяли росту грибів у лісі навіть за межами звичного сезону. Така кількість грибів у грудні – рідкісне явище, яке трапляється приблизно раз на десятиліття.
У зимовий період у природі України зустрічаються також інші зимові види грибів, які не бояться холодів, як-от опеньки, гливи та воскові капелюшки. Ці гриби рідко дають великий врожай, але за сприятливих умов їх можна використовувати для приготування страв.