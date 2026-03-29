Які гриби можна знайти у квітні?
Одними з найперших їстівних грибів року вважаються зморшки та зморшкові шапинки. Вони ростуть там, де ще не встигла піднятися густа трава, пише Конкурент.
Ці гриби не знайдеш восени, а лише у весняний сезон. До того ж квітневі зморшки переважно ростуть прямо на ґрунті, на відміну від їх більш ранніх "родичів".
Варто розрізняти два види їстівних зморшок у квітні:
Зморшкова шапинка (Verpa bohemica)
Це один із найперших грибів, які можна знайти вже на початку квітня. Він має довгу, тонку ніжку і характерну зморшкувату шапку, яка ніби "звисає" вниз.
Зморшкова шапинка досить крихка, тому її легко пошкодити під час збору. Усередині ніжка часто порожниста. Гриб має слабкий приємний запах і м'який смак, якщо його правильно приготувати.
- Зморшки (Morchella)
Цей гриб має два різновиди: зморшок звичайний (Morchella esculenta) і зморшок конічний (Morchella conica)
Їх легко впізнати за характерною шапкою з комірчастою структурою, яка нагадує бджолині соти. Колір гриб має від світло-жовтого до темно-коричневого. Усередині він повністю порожнистий (і шапка, і ніжка).
Зморшки мають насичений грибний аромат. Однак зауважте, що їх обов’язково потрібно термічно обробляти перед вживанням.
Важливо! Зморшки мають отруйного "двійника" – строчок (Gyromitra). Цей гриб часто плутають зі зморшками. Він хвилясту, хаотично зморщену шапку, що нагадує мозок. Строчок містить токсин гіромітрин, який може викликати серйозне отруєння.
Де шукати зморшки у квітні?
Зморшки полюбляють вологі, особливо ділянки з торішнім листям, де ґрунт добре прогрівається сонцем. Найчастіше їх можна знайти:
- у осикових лісах
- у низинах без густої трави
- на ділянках, вкритих торішнім листям
- на узліссях і галявинах
- іноді на місцях після лісових пожеж або вирубок
Ці гриби рідко ростуть поодинці. Зазвичай вони з’являються групами, тому варто уважно оглянути місце, де вже знайшли один гриб.
І ще кілька цікавих фактів про зморшки:
- За даними European Wild Mushroom Guide, зморшки вважаються делікатесом у європейській кухні, особливо у Франції.
- У США існує навіть сезонна традиція "полювання на зморшки", а самі гриби продаються за високою ціною.
- А дослідження показують, що зморшки можуть активно з’являтися на ділянках після лісових пожеж через зміну хімічного складу ґрунту.
Зауважте! З’являються ці гриби у квітні і ростуть недовго, іноді лише кілька тижнів, після чого зникають до наступної весни.
Де ростуть найдорожчі гриби світу?
Білий трюфель вважається одним із найдорожчих грибів у світі та належить до продуктів екстракласу. Найчастіше його знаходять у регіоні П’ємонт на півночі Італії в період із вересня до грудня, хоча він також трапляється у Франції, Хорватії, Сербії, Словенії та на півдні Швейцарії. Ці гриби ростуть під землею, утворюючи симбіоз із корінням дерев – переважно дубів і ліщини.
Вартість білого трюфеля може сягати кількох тисяч євро за кілограм – зазвичай від 2 500 до 14 тисяч євро, залежно від якості та врожаю. Саме через складність пошуку та унікальний аромат він вважається справжнім делікатесом у світовій гастрономії.
Ще дорожчим вважається так званий китайський гусеничний гриб (Ophiocordyceps sinensis), який широко використовують у медицині. Він росте на висоті понад 3 500 метрів у Цінхай-Тибетському нагір’ї та паразитує на личинках комах. Цей гриб цінується вже понад 700 років, а його вартість на азійських ринках може досягати рекордних 140 000 доларів за кілограм.