Які гриби можна знайти у квітні?

Одними з найперших їстівних грибів року вважаються зморшки та зморшкові шапинки. Вони ростуть там, де ще не встигла піднятися густа трава, пише Конкурент.

Ці гриби не знайдеш восени, а лише у весняний сезон. До того ж квітневі зморшки переважно ростуть прямо на ґрунті, на відміну від їх більш ранніх "родичів".

Варто розрізняти два види їстівних зморшок у квітні:

Зморшкова шапинка (Verpa bohemica)

Це один із найперших грибів, які можна знайти вже на початку квітня. Він має довгу, тонку ніжку і характерну зморшкувату шапку, яка ніби "звисає" вниз.

Зморшкова шапинка досить крихка, тому її легко пошкодити під час збору. Усередині ніжка часто порожниста. Гриб має слабкий приємний запах і м'який смак, якщо його правильно приготувати.

Зморшки (Morchella)

Цей гриб має два різновиди: зморшок звичайний (Morchella esculenta) і зморшок конічний (Morchella conica)

Їх легко впізнати за характерною шапкою з комірчастою структурою, яка нагадує бджолині соти. Колір гриб має від світло-жовтого до темно-коричневого. Усередині він повністю порожнистий (і шапка, і ніжка).

Зморшки мають насичений грибний аромат. Однак зауважте, що їх обов’язково потрібно термічно обробляти перед вживанням.

Важливо! Зморшки мають отруйного "двійника" – строчок (Gyromitra). Цей гриб часто плутають зі зморшками. Він хвилясту, хаотично зморщену шапку, що нагадує мозок. Строчок містить токсин гіромітрин, який може викликати серйозне отруєння.

Де шукати зморшки у квітні?

Зморшки полюбляють вологі, особливо ділянки з торішнім листям, де ґрунт добре прогрівається сонцем. Найчастіше їх можна знайти:

у осикових лісах

у низинах без густої трави

на ділянках, вкритих торішнім листям

на узліссях і галявинах

іноді на місцях після лісових пожеж або вирубок

Ці гриби рідко ростуть поодинці. Зазвичай вони з’являються групами, тому варто уважно оглянути місце, де вже знайшли один гриб.

І ще кілька цікавих фактів про зморшки:

За даними European Wild Mushroom Guide, зморшки вважаються делікатесом у європейській кухні, особливо у Франції.

У США існує навіть сезонна традиція "полювання на зморшки", а самі гриби продаються за високою ціною.

А дослідження показують, що зморшки можуть активно з’являтися на ділянках після лісових пожеж через зміну хімічного складу ґрунту.

Зауважте! З’являються ці гриби у квітні і ростуть недовго, іноді лише кілька тижнів, після чого зникають до наступної весни.

