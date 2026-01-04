Які види грибів ростуть у січні?
Один із видів грибів, які можна зустріти взимку, зокрема у січні, це фламуліна оксамитоніжкова, або ж зимовий опеньок, передає 24 Канал з посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Як пояснила Інна Кудлаєва, лікар із загальної гігієни відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Вінницького ОЦКПХ, фламуліна є деревним грибом, який зазвичай росте на стовбурах, пеньках та в дуплах дерев. Втім важливо зауважити, що це переважно листяні дерева, а не хвойні.
- Надають перевагу такі гриби вербам, які ростуть біля води. А ростуть вони великими групами.
- Ріст відбувається з пізньої осені та до весни: старт починається під час відлиги, але в період морозів – сповільнюється.
- Втім під час морозів плодові тіла фламуліни не гинуть, а чекають потепління та згодом активно розвиваються.
Зауважте! Зимовий опеньок можна сплутати з іншими видами, які можуть бути отруйними. Через те, що клімат стає теплішим, кількість грибів, що росте у цей період, зросла. А тому варто бути уважним щодо тих грибів, які можна знайти.
Що можна знайти у лісі взимку?
Річ у тім, що за низьких температур переважно переживають ті види, що ростуть на деревині або живих деревах. А під час відлиги або ж періоду дощу посеред зими пошук грибів стане найкращим часом.
Знайти можна такі види, пишуть Mushroom appreciation:
- Чага – такі види грибів ростуть на березах, а зима є одним із найкращих періодів для полювання на них.
- Гриб "Хвіст індички" – ці гриби ростуть весь рік, а залишається життєздатним доволі довго. Попри те, що він може не активно рости взимку, але знайдуться такі, що будуть все ще придбаними для збору.
- Березовий трутовик – цей гриб, як і чага, доволі поширений взимку. Росте він переважно на мертвих або ж вмираючих березах, тому для пошуку цього гриба варто шукати ті дерева, які страждають від хвороб. Варто додати, що це лікарський гриб, а не їстівний.
- Гриб "Відьмине масло" – це липкі яскраві оранжево-жовті плодові гриби, які можна знайти на контрасті зі сніговим фоном. Їх зазвичай використовують для приготування супу або ж рагу.
Які гриби можна було знайти у лісі на Різдво?
Напередодні Різдва один із польських блогерів у лісі зібрав повний кошик грибів. Це підтверджує, що за теплої погоди грибний сезон не обов'язково закінчується з настанням зими.
Серед знайдених грибів він виявив рядовку зелену, що свідчить про можливість збору грибів у зимовий період. Такі знахідки доводять, що деякі види можуть плодоносити навіть у холодні місяці року.
Попри те, що взимку грибів зазвичай менше, тепла та волога погода сприяє їх росту та успішному тихому полюванню. Блогер висловив думку, що ліс може щедро нагороджувати грибників і в несподіваний сезон.