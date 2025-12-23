Гриби у лісі ростуть навіть взимку

Польський інфлюенсер показав на своїй сторінці у фейсбуці, скільки грибів йому вдалося зібрати у лісі, повідомляє 24 Канал із посиланням на wprost.pl. Як виявилось, навіть зараз там ще можна знайти чимало грибів.

Блогер розповів, що навіть у грудні у лісі можна знайти рядовку.

Гриби в грудні? Звісно, адже сезон триває цілий рік,

– написав автор профілю "Скарби лісу".

Він показав кошик, заповнений до країв різними видами грибів. У понеділок, 22 грудня, блогер представив результати своєї недільної експедиції. Цього разу кошик був менш барвистим, але не менш багатим. Він був заповнений одним видом грибів.

Польський блогер розповів, що пошуки рядовки зеленої 21 грудня 2025 року знову дали багатий урожай: "Ліс – це чудове місце, де не потрібно мріяти, бо ти знаходиш усе найпрекрасніше".

