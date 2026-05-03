Які гриби можна знайти у травні?

Після доволі скромного вибору у квітні, у травні асортимент помітно розширюється. Грибники можуть знайти зморшки, строчки, дубовики, сироїжки, дощовики, пише видання "В лісі".

Дивіться також Під тисячолітніми деревами у Чилі знайшли сотні раніше не відомих видів грибів

В цей час у лісах з'являються як переважно весняні види, так і перші літні гриби.

Сморчки

Вони з’являються ще у квітні, але активно ростуть і в травні. Найчастіше сморчки можна знайти у широколистяних і змішаних лісах.

Ці гриби полюбляють світлі ділянки: галявини, узлісся, відкриті місця біля дерев та кущів. Зазвичай ростуть групами, а не поодинці, що значно полегшує їх пошуки.

Сморчки цінують за ніжний аромат і делікатний смак.

Строчки

Ще один весняний гриб, який можна зустріти у травні. Його легко впізнати за характерним зморшкуватим капелюшком бурого або світло-коричневого кольору. Росте переважно у соснових лісах, на піщаних ґрунтах, вирубках і прогрітих сонцем місцях.

Водночас строчки належать до умовно їстівних грибів, адже вони містять токсичні речовини. Перед приготуванням їх необхідно ретельно обробити. Інакше строчки вживати небезпечно.

Трутовик сірчано-жовтий

Трутовик сірчано-жовтий – дуже помітний гриб із насиченим жовто-помаранчевим забарвленням. Він росте на стовбурах листяних дерев і зазвичай розташовується невисоко над землею.

Для споживання придатні лише молоді гриби. Якщо трутовик росте на хвойних деревах, його краще не брати, адже це може спричинити отруєння.

Дощовики

Дощовики їстівні лише тоді, коли м’якоть усередині залишається щільною та білою. Якщо гриб потемнів усередині, брати його не варто.

Дощовики швидко псуються, тому готувати їх бажано одразу після збору. Вони добре смакують у смаженому вигляді, супах та овочевих стравах.

Травневий гриб

Травневий гриб масово з’являється саме у травні. Його сезон короткий – від початку травня до перших днів червня, тому грибники намагаються не проґавити момент.

Капелюшок у цього гриба світлий, із жовтуватим відтінком ближче до центру, а ніжка коротка та щільна. Росте травневий гриб групами.

Підберезники

Наприкінці травня у лісах можуть з’являтися перші підберезники. Це один із найвідоміших грибів серед українців, який легко впізнати за світлою ніжкою з темними цяточками та коричневим капелюшком. Шукати його варто біля беріз, на узліссях і в молодих лісах.

Підберезники універсальні у приготуванні: їх можна варити, смажити, сушити, маринувати й заморожувати.

Фото: Календар грибника на 2026 рік / В лісі

Зауважте! Існує думка, що гриби особливо добре ростуть після дощу. Однак міколог Остап Богославець у коментарі 24 Каналу розповів, що не після кожного дощу йде хвиля грибів. Буває так, що навпаки занадто мокро після дощів. Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло.

Про що варто пам'ятати грибникам?

Щоб "тихе полювання" принесло лише задоволення, важливо дотримуватися простих правил безпеки.

Ніколи не слід збирати гриби, в яких не впевнені. Навіть мінімальний сумнів – достатня причина залишити гриб у лісі.

Не варто брати старі, пошкоджені або червиві гриби. Також небезпечно збирати гриби біля трас, промислових зон, у міських парках чи поблизу підприємств, адже вони активно накопичують токсини.

Досвідчені грибники радять вирушати до лісу рано-вранці. У цей час гриби краще видно, а прохолодна погода робить прогулянку комфортнішою.

Для походу краще обирати закритий одяг, зручне взуття та головний убір. Навіть у теплу погоду це допоможе захиститися від кліщів, подряпин і комах.

Зауважте! У травні у Карпатах можна також знайти дуже гарний гриб Флокуллярія Рікена – це рідкісний їстівний гриб із родини печерицевих, зазначають Гриби України. Однак він занесений до Червоної книги

Що ще треба знати про гриби в Україні?

В Україні заборонено збирати гриби, які занесені до Червоної книги, щоб не завдати шкоди рідкісним видам.

Для звичайних українців штраф за збір грибів у недозволеному місці становить від 17 до 51 гривні; для посадовців – від 51 гривні до 119 гривень.

Найдорожчі гриби на світі можна знайти в Україні. Найкращі умови для них наразі на Закарпатті. Такі гриби полюбляють змішані ліси та помірну вологість.