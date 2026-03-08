Про це повідомляє earth.com.

Що знайшли під деревами алерце?

Нове дослідження вчених Мельбурнського університету показало, що ці дерева відіграють значно важливішу роль у природі, ніж вважалося раніше. Під землею навколо їхнього коріння формуються складні спільноти грибів, які допомагають лісовим екосистемам обмінюватися поживними речовинами, накопичувати вуглець і краще витримувати екологічні стреси.

Науковці наголошують: загибель навіть одного такого древнього дерева може призвести до зникнення цілої прихованої екосистеми, яка формувалася протягом тисяч років.

Під час дослідження виявили, що під одним із гігантських алерце віком понад 2400 років кількість підземних грибів була майже вдвічі більшою, ніж біля молодших дерев того ж виду. Виявилося, що чим старіше і масивніше дерево, тим різноманітніший грибний світ існує в ґрунті навколо нього.

Крім того, частина знайдених організмів може бути взагалі невідомою для науки. У зразках ґрунту дослідники зафіксували сотні видів грибів, які можуть виявитися новими. Вони існують у середовищі, на яке люди зазвичай не звертають уваги – у ґрунті біля коріння стародавніх дерев.

Особливо важливу роль відіграють так звані мікоризні гриби. Вони утворюють тісний симбіоз із корінням рослин, допомагаючи їм отримувати воду та поживні речовини. Завдяки цьому дерева краще витримують посуху, хвороби та інші стресові фактори. Окрім того, такі гриби сприяють накопиченню вуглецю в ґрунті.

Дослідники підкреслюють, що охорона старовікових дерев означає захист значно більшої екосистеми, ніж здається на перший погляд.

Наукова співробітниця Мельбурнського університету та Королівського ботанічного саду Вікторії Каміль Труонг пояснила, що старі дерева мають набагато більший вплив на довкілля, ніж молоді. За її словами, знищення тисячолітнього дерева здатне серйозно змінити життя багатьох інших організмів.

Фахівці додають: коли гине величезний алерце, разом із ним зникає і підземна мережа грибів, яка формувалася в цій ділянці ґрунту століттями або навіть тисячами років.

