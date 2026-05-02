Скільки коштує гектар землі в різних областях України?

Про те, від чого залежить ціна та як змінилися продажі землі під час війни, йдеться на ресурсі Опендатабот.

Ресурс опублікував нову статистику вартості землі в Україні з урахуванням даних березня 2026 року. Так, протягом третього місяця найвищі ціни на гектар землі були в центральних областях країни.

Зауважте! Вартість землі залежиться від області та родючості ґрунтів у регіоні.

Середні цінники коливалися від 35 668 гривень за гектар до 172 495 гривень.

Найдорожче коштує земля у таких областях:

Івано-Франківська – 172 495 гривень/гектар;

Київська – 161 603 гривні/гектар;

Львівська – 125 491 гривня/гектар;

Тернопільська – 108 845 гривень/гектар;

Закарпатська – 103 826 гривень/гектар.

Цікаво, що ще в грудні 2025 року 1 гектар землі на Івано-Франківщині в середньому коштував 442 312 гривень.



Скільки коштує 1 гектар землі в кожній області України / Інфографіка Опендатабот

Натомість придбати гектар землі за найнижчою ціною пропонують у:

Херсонській області – 35 668 гривень/гектар;

Запорізькій – 41 842 гривні/гектар;

Сумській – 41 986 гривень/гектар;

Одеській – 43 062 гривні/гектар;

Харківській – 46 294 гривні/гектар.

Зверніть увагу! Різниця між граничними показниками вартості становить 4,8 раза. Тобто за гроші, які можна витратити на один гектар землі в Івано-Франківській області, аналогічно можна купити 5 гектарів на Херсонщині.

Як зазначають на ресурсі, нині продажі землі впали в 4 рази від початку повномасштабного вторгнення. У 2026 році продають до 2,5 тисячі гектарів у тиждень. До війни показник продажу відповідно становив – 10 тисяч гектарів на тиждень.



Статистика продажів землі протягом 2022 – 2026 років / Діаграма Опендатабот

Чи вигідно інвестувати в землю та як правильно це зробити?

Для ресурсу MC: Money & Career економіст, підприємець та засновник Бюро Інвестиційних Програм Олександр Бондаренко розповів про землю, як про фізичний актив.

Передусім варто враховувати, що на земельному ринку не працює схема "купили – отримуєте 15% річних". Експерт радить порівнювати вид вкладень у землю з вкладеннями в нерухомість.

У разі війни або катаклізмів ви не зможете "забрати" землю із собою. Тобто ліквідність і мобільність цього активу обмежена. На початку повномасштабного вторгнення багато українців хотіли продати свою нерухомість – квартири, комерційні приміщення, гаражі, паркінги. Але не змогли – попит різко обвалився,

– пояснив Олександр Бондаренко.

Він додав, що купувати землю як єдиний тип нерухомості – невигідно. Однак у ситуаціях коли людина вже має квартиру, інше комерційне приміщення – можна придбати гектари. Основна мета в такому разі для людини – балансування портфеля нерухомості.

Я точно не раджу інвестувати всі вільні гроші в сільськогосподарську землю в очікуванні подвоєння чи потроєння ціни за 5 років – ніхто не купуватиме її втричі дорожче, ніж ви заплатите зараз,

– акцентує експерт.

Економіст також розповів, що реальний відсоток прибутку для інвесторів у землю складає 6 – 7% річних у гривнях. Інколи обіцяють 15%, але тут треба враховувати темпи зростання вартості землі, а також сучасну ситуацію України та ризики, пов'язані з воєнним станом.

Що ще потрібно знати про земельні питання?

Перед купівлею земельної ділянки потрібно перевіряти об'єкт. Важливо переконатися, що земля має кадастровий номер, відповідність до площі, місця розташування, цільового призначення. Окремо потрібно знайти інформацію про власника, щоб переконатись, що на ділянці немає арешту чи іпотеки. Єдиний державний реєстр судових рішень також допоможе дізнатись, чи не була ділянка оспорюваною.

Водночас є будівлі, які не можна зводити на власній ділянці без дозволів. У коментарі для 24 Каналу юристка Ірина Гончаренко пояснила, що "влаштування огорож (парканів) на присадибних, дачних та садових ділянках не потребує оформлення дозвільних документів, однак їх зведення має відповідати вимогам будівельних норм". А не можна будувати без дозволу капітальні споруди, які не відповідають призначенню ділянки. Наприклад, житлові, дачні, приватні та багатоквартирні будинки.