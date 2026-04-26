Що найперше потрібно перевіряти?

Починати варто з перевірки, чи має земельна ділянка кадастровий номер. Це унікальний код, який підтверджує, що вона офіційно внесена до Державного земельного кадастру, розповідає Новослобідська громада.

Без кадастрового номера сьогодні якого неможливо здійснити жодну юридичну дію:

неможливо оформити договір купівлі-продажу

не можна передати землю в оренду або користування

Тобто фактично ділянка не існує з юридичної точки зору без цього номера.

Отримати дані з Державного земельного кадастру може сам власник землі, оформивши витяг за допомогою ЦНАПу.

Покупцеві, знайомлячись із витягом, варто звернути увагу на кілька головних параметрів, пише Агропортал:

площу ділянки – чи відповідає вона заявленій;

місце розташування – чи збігається з тим, що показує продавець;

цільове призначення – наприклад, земля може бути сільськогосподарською, і на ній не можна будувати житло

форму власності – приватна, комунальна або державна

Важливо! Окремо необхідно перевірити наявність обмежень у використанні. Наприклад, земельна ділянка може знаходитися в охоронній зоні, біля ліній електропередач або в санітарній зоні, що значно впливає на можливість забудови чи використання.

Що перевірити про власника?

Далі потрібно перевірити інформацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У ньому фіксуються всі права на землю.

З реєстру можна дізнатися:

хто є власником ділянки;

коли і на яких підставах він її отримав;

чи є інші користувачі (орендарі, сервітути тощо);

чи накладені обмеження, наприклад, арешт, іпотека чи заборона відчуження.

Якщо на ділянці є арешт або іпотека, продати її без додаткових процедур не можна.

Також дуже важливо перевірте історію ділянки через суди, чи не була земля предметом спору. Для цього варто скористатися Єдиним державним реєстром судових рішень.

Пошук за кадастровим номером допоможе виявити, чи оскаржувалося право власності, чи не було конфліктів щодо меж ділянки та чи накладалися арешти.

Навіщо перевіряти документи продавця?

Не менш важливо перевірити оригінали документів, які підтверджують право власності. Найчастіше це:

договір купівлі-продажу, дарування або міни;

свідоцтво про право на спадщину;

державний акт (для старих ділянок);

витяг із реєстру прав.

При перевірці необхідно звернути увагу, щоб всі дані збігалися з реєстрами, не було виправлень або помилок, а документи були оформлені належним чином.

Експерти радять після отримання інформації з різних джерел порівняти їх. Адже на практиці часто трапляються ситуації, коли площа в кадастрі не збігається з даними в реєстрі, або неправильно вказане ім’я власника чи прописані різні цільові призначення ділянки.

Важливо! Будь-які розбіжності потрібно усунути ще до підписання угоди.

