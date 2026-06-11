Цукровими буряками засіяли 162 тисячі гектарів

За даними Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор", цього року аграрії засіяли цукровими буряками близько 162 тисяч гектарів, повідомляє AgroPortal. На основі цих площ початковий прогноз виробництва цукру становить приблизно 1,2 мільйона тонн.

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Про це в інтерв'ю AgroPortal.ua повідомила голова асоціації Яна Кавушевська. За її словами, попередні розрахунки свідчать про достатній виробничий потенціал галузі, однак остаточний результат значною мірою залежатиме від погодних умов упродовж сезону.

Фахівці наголошують, що наразі триває оцінка стану посівів після складної весни, яка принесла низку несприятливих погодних явищ.

Негода може змусити переглянути прогноз урожаю

У квітні посіви цукрових буряків зазнали впливу кількох хвиль заморозків, а в травні додаткових проблем завдали пилові бурі. В окремих регіонах пошкодження виявилися доволі суттєвими, тому аграрії продовжують оцінювати масштаби втрат.

Як зазначила Яна Кавушевська, погодні умови вже зараз знижують шанси на повторення рекордної врожайності минулого року. Через це галузь не виключає можливості перегляду прогнозу виробництва цукру в бік зменшення.

Водночас експертка підкреслила, що навіть за консервативного сценарію виробництва внутрішній ринок буде повністю забезпечений цукром. За її словами, після початку повномасштабної війни споживання цукру в Україні скоротилося приблизно до 900 тисяч тонн на рік, а нині оцінюється вже на рівні близько 800 тисяч тонн.

Попри можливе зниження виробництва, українська цукрова галузь збереже експортний потенціал і зможе продовжувати постачання продукції на зовнішні ринки.

Світові ціни на цукор злетіли до максимуму за сім місяців

У травні світові ціни на цукор продемонстрували найшвидше зростання за останні місяці. Головними драйверами подорожчання стали побоювання щодо скорочення світової пропозиції та ризики для майбутнього врожаю цукрової тростини.

Така зміна структури переробки посилила побоювання щодо зменшення обсягів цукру на світовому ринку, що й підтримало зростання котирувань.

Водночас більш різке подорожчання стримували позитивні новини з Бразилії. У другій половині квітня там збільшилися обсяги переробки цукрової тростини, що сприяло зростанню виробництва цукру та частково заспокоїло ринок.