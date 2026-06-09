Ціни на цукор досягли максимуму з осені минулого року

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) повідомила, що у травні середнє значення Індексу цін на цукор зросло до 95,1 пункту. Порівняно з квітнем показник додав 7,5%, або 6,6 пункту.

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Завдяки такому стрибку світові ціни на цукор піднялися до найвищого рівня з жовтня 2025 року. Водночас вони все ще залишаються на 13,1% нижчими, ніж у травні минулого року.

Аналітики пояснюють зростання цін занепокоєнням учасників ринку щодо можливого скорочення глобальної пропозиції цукру в найближчі місяці.

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Бразилія змінює пріоритети виробництва

Одним із ключових факторів подорожчання стала ситуація в Бразилії – найбільшому виробнику та експортері цукру у світі. Ринок відреагував на інформацію про те, що місцеві виробники дедалі частіше спрямовують цукрову тростину не на виробництво цукру, а на випуск етанолу.

Така зміна структури переробки посилила побоювання щодо зменшення обсягів цукру на світовому ринку, що й підтримало зростання котирувань.

Водночас більш різке подорожчання стримували позитивні новини з Бразилії. У другій половині квітня там збільшилися обсяги переробки цукрової тростини, що сприяло зростанню виробництва цукру та частково заспокоїло ринок.

Погода в Азії може ще більше вплинути на ринок

Додаткову підтримку цінам надали побоювання щодо наслідків погодного явища Ель-Ніньйо. Експерти звертають увагу на ризики для майбутнього врожаю цукрової тростини в Індії та Таїланді, які входять до числа найбільших виробників цукру у світі.

За оцінками FAO, несприятливі погодні умови можуть призвести до зниження виробництва цукру в цих країнах у сезоні 2026/27. У результаті скоротяться й обсяги експорту, що посилить напруження на світовому ринку.

Саме сукупність факторів – зміна виробничих пріоритетів у Бразилії та погодні ризики в Азії – наразі формує очікування щодо можливого дефіциту цукру та підтримує високий рівень світових цін.

Цукор у світі різко подорожчав: ринок стривожений прогнозами для Індії

Світовий ринок цукру різко відреагував на нові погодні ризики в Індії. Побоювання щодо слабших мусонних дощів та можливого впливу Ель-Ніньйо вже підштовхнули біржові котирування вгору.

Індійська метеорологічна служба переглянула прогноз на сезон мусонів у червні – вересні. Тепер очікується, що сумарна кількість опадів становитиме близько 90% від довгострокової норми, тоді як у квітні прогноз був дещо оптимістичнішим — 92%.

На цьому тлі найбільш активний контракт на сирий цукор зростав до 14,35 цента за фунт, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком із кінця квітня. Таким чином ринок перервав серію з чотирьох поспіль сесій падіння.