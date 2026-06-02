Близький Схід залишається головним покупцем українського цукру

Українські виробники цукру продовжують активно нарощувати експортні поставки. За даними асоціації "Укрцукор", за дев'ять місяців 2025/26 маркетингового року на зовнішні ринки було відвантажено 504 тисячі тонн продукції.

Найважливішим напрямком експорту залишаються країни Близького Сходу. Саме на цей регіон припала половина всіх поставок українського цукру за звітний період.

Експерти відзначають, що стабільний попит з боку близькосхідних країн допомагає українським виробникам диверсифікувати експорт та зменшувати залежність від окремих ринків.

Ліван став найбільшим імпортером

Серед окремих країн найбільшим покупцем українського цукру став Ліван. На нього припало 21% від загального обсягу експорту.

Країни Європейського Союзу забезпечили 18% поставок українського цукру. До трійки найбільших напрямків також увійшла Сирія з часткою 14%, тоді як Узбекистан узяв ще 12% експорту.

Таким чином, результати дев'яти місяців 2025/26 маркетингового року підтверджують, що саме країни Близького Сходу залишаються ключовими партнерами України на світовому ринку цукру та формують основний попит на продукцію вітчизняних виробників.

