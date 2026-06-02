Ближний Восток остается главным покупателем украинского сахара

Украинские производители сахара продолжают активно наращивать экспортные поставки. По данным ассоциации "Укрсахар", за девять месяцев 2025/26 маркетингового года на внешние рынки было отгружено 504 тысячи тонн продукции.

Важнейшим направлением экспорта остаются страны Ближнего Востока. Именно на этот регион пришлась половина всех поставок украинского сахара за отчетный период.

Эксперты отмечают, что стабильный спрос со стороны ближневосточных стран помогает украинским производителям диверсифицировать экспорт и уменьшать зависимость от отдельных рынков.

Ливан стал крупнейшим импортером

Среди отдельных стран крупнейшим покупателем украинского сахара стал Ливан. На него пришлось 21% от общего объема экспорта.

Страны Европейского Союза обеспечили 18% поставок украинского сахара. В тройку крупнейших направлений также вошла Сирия с долей 14%, тогда как Узбекистан взял еще 12% экспорта.

Таким образом, результаты девяти месяцев 2025/26 маркетингового года подтверждают, что именно страны Ближнего Востока остаются ключевыми партнерами Украины на мировом рынке сахара и формируют основной спрос на продукцию отечественных производителей.

Украинский экспорт сахара является довольно значительным на мировом рынке и даже создает конкуренцию европейским производителям. Европейская сахарная отрасль переживает непростой период переживает непростой период из-за падения цен и ухудшения финансовых результатов компаний. Крупнейшие производители уже сокращают посевы свеклы, уменьшают переработку и пересматривают сотрудничество с аграриями.