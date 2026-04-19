Як визначити, що земельна ділянка вільна?

Про те, який сервіс допоможе знати вільну землю, йдеться на сайті Держгеокадастру.

Кожен українець має право отримати від держави безкоштовну земельну ділянку. Та спочатку, перед оформленням відповідних документів, треба знайти вільну землю.

Передусім потрібно знати, що Державний земельний кадастр містить інформацію про сформовані та зареєстровані земельні ділянки. Про несформовані землі у відомстві інформації немає.

Як зазначають на ресурсі, щоб отримати інформацію про наявність певних ділянок у власності або для надання землі в оренду, потрібно звертатися до розпорядника земель.

Інший варіант – дослідити питання онлайн через Публічну кадастрову карту.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану оновлення даних на карті обмежене відповідно до законодавства. Однак наявна інформація має відомості про ділянки, що були у відкритому доступі до 24 лютого 2022 року.

За допомогою цієї карти можна знайти "Незареєстровані ділянки" за адресою або за кадастровим номером. Дозволяють розглянути варіанти з продажу або для оренди. Зокрема на ресурсі є інформація про найближчий аукціон, його тип та стартову вартість землі.

Зокрема жовтим кольором на карті позначають території за межами населених пунктів, інформація про які відсутня в земельному кадастрі. Саме ці дані можуть стати основою для подання заяви на розробку проєкту землеустрою. Іншими словами на оформлення ділянки для себе.

Скориставшись публічною кадастровою картою Ви маєте можливість самостійно підготувати та роздрукувати викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням бажаного місцезнаходження майбутньої земельної ділянки, яке може застосовуватись як графічні матеріали, зокрема, для долучення до вищезазначеного клопотання,

– пояснюють у кадастрі.

Водночас за допомогою сервісу можна побачити межі ділянок та цільове призначення землі.

Як ще можна знайти вільну землю?

Як зазначають на сайті адвокатського бюро "Бачинський та партнери", шукати вільну землю під забудову можна не тільки через публічну карту. Доступні такі варіанти:

офіційні сайти місцевого самоврядування, де інколи публікують інформацію про вільні земельні ресурси;

онлайн-аукціони, наприклад, Prozorro;

містобудівна документація (детальні плани територій чи забудов).

Водночас на ресурсі нагадують, що через електронні сервіси дійсно можна перевірити вільні ділянки. Однак перед ухваленням остаточного рішення про забудову чи переоформлення землі – потрібно здійснити юридичну перевірку.

