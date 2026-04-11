Як діяти, якщо сусід захопив частину вашої ділянки?

До цього списку також входить самовільне захоплення землі, встановлення огорожі або здійснення будівництва з відхиленням від відомостей Державного земельного кадастру, про що повідомили на сайті "Бачинській та партнери".

Для захисту своїх прав власнику потрібно зафіксувати факт порушення меж та звернутися до органів місцевого самоврядування. Зокрема у першу чергу заявник збирає свої документи:

паспорт;

код платника податків;

право на власність землею;

проєктні документи тощо.

Важливо! Також слід надати інформацію щодо порушення – це фото, відео, свідчення свідків тощо.

Протягом місяця заявник отримає відповідь. Далі він може з нею погодитися або відразу оскаржити у судовому порядку. Про це йдеться у Законі України "Про звернення громадян".

Водночас українським законодавством передбачені адміністративні та цивільноправові наслідки для порушників. Іноді навіть – кримінальна відповідальність.

Вид відповідальності залежить від характеру порушення, його наслідків та наявності шкоди,

– пояснили у тексті.

До основних видів відповідальності належать:

адміністративна відповідальність шляхом штрафів за самовільне зайняття земельної ділянки;

обов’язок звільнити незаконно зайняту територію та відновити межі;в

ідшкодування матеріальних збитків власнику або користувачу земельної ділянки;

знесення самочинно збудованих об’єктів або споруд;

припинення права користування землею у випадках грубих або систематичних порушень;

кримінальна відповідальність – у випадку значної шкоди або повторного порушення (залежно від обставин справи).

Зверніть увагу! Відповідальність може наставати незалежно від того, чи було порушення навмисним або помилковим.

Що ще слід знати про подібні ситуації?