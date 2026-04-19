Как определить, что земельный участок свободен?

О том, какой сервис поможет знать свободную землю, говорится на сайте Госгеокадастра.

Каждый украинец имеет право получить от государства бесплатный земельный участок. Но сначала, перед оформлением соответствующих документов, надо найти свободную землю.

Прежде всего нужно знать, что Государственный земельный кадастр содержит информацию о сформированных и зарегистрированных земельных участках. О несформированных землях в ведомстве информации нет.

Как отмечают на ресурсе, чтобы получить информацию о наличии определенных участков в собственности или для предоставления земли в аренду, нужно обращаться к распорядителю земель.

Другой вариант – исследовать вопрос онлайн через Публичную кадастровую карту.

Обратите внимание! Во время военного положения обновление данных на карте ограничено в соответствии с законодательством. Однако имеющаяся информация имеет сведения об участках, что были в открытом доступе до 24 февраля 2022 года.

С помощью этой карты можно найти "Незарегистрированные участки" по адресу или по кадастровому номеру. Позволяют рассмотреть варианты по продаже или для аренды. В частности на ресурсе есть информация о ближайшем аукционе, его тип и стартовую стоимость земли.

В частности желтым цветом на карте обозначают территории за пределами населенных пунктов, информация о которых отсутствует в земельном кадастре. Именно эти данные могут стать основой для подачи заявления на разработку проекта землеустройства. Другими словами на оформление участка для себя.

Воспользовавшись публичной кадастровой картой Вы можете самостоятельно подготовить и распечатать выкопировки из картографической основы Государственного земельного кадастра, кадастровой карты (плана) с указанием желаемого местонахождения будущего земельного участка, которое может применяться как графические материалы, в частности, для приобщения к вышеупомянутому ходатайству,

– объясняют в кадастре.

В то же время с помощью сервиса можно увидеть границы участков и целевое назначение земли.

Как еще можно найти свободную землю?

Как отмечают на сайте адвокатского бюро "Бачинский и партнеры", искать свободную землю под застройку можно не только через публичную карту. Доступны следующие варианты:

официальные сайты местного самоуправления, где иногда публикуют информацию о свободных земельных ресурсах;

онлайн-аукционы, например, Prozorro;

градостроительная документация (детальные планы территорий или застроек).

В то же время на ресурсе напоминают, что через электронные сервисы действительно можно проверить свободные участки. Однако перед принятием окончательного решения о застройке или переоформлении земли – нужно осуществить юридическую проверку.

