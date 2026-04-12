Как переписывают земельные участки и нужен ли нотариус?
Для этого следует подготовить техническую документацию, о чем сообщает Бесплатная юридическая помощь.
Среди нее в частности могут быть:
- государственный акт на право собственности на земельный участок;
- свидетельство о праве собственности;
- свидетельство о праве на наследство;
- судебное решение, вступившее в законную силу, о приобретении или изменении права собственности на земельный участок;
- выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
- договор купли-продажи;
- договор дарения;
- другие гражданско-правовые сделки по отчуждению земельного участка.
На сайте agroapp говорится, что переоформление на третье лицо возникает в таких трех случаях:
- продажа этой недвижимости;
- передача земельного участка кому-то в дар;
- вступление в наследство.
В то же время все эти действия можно выполнять в военное время. Сейчас действует запрет только на бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в личную собственность.
Обратите внимание! Переоформление документов длится до 5 рабочих дней.
В частности, для переписи земли, нужно выяснить, имеется ли у земельного участка кадастровый номер. Далее – следует выбрать нотариуса, который будет осуществлять удостоверение договора.
Следующий шаг – это согласовать цену купли-продажи, а также распределение расходов за услуги нотариуса и налогообложения при заключении договора.
После этого необходимо проверить земельный участок по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений.
Важно! Последний этап – это обратиться к нотариусу с целью заключения договора. Без него невозможно переоформить право собственности на землю.
Что следует знать о кадастровом номере?
Кадастровый номер земельного участка – это уникальная комбинация цифр и знаков, которая предоставляется земельному участку при его регистрации. Этот номер сохраняется за участком в течение всего времени его существования.
Стоимость присвоения номер зависит от многих факторов. Но обычно цена составляет от нескольких тысяч гривен до 30 тысяч гривен.