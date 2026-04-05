Сколько земли могут получить УБД в апреле?
Она предусмотрена для постройки жилья и ведения хозяйства, о чем говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны".
Читайте также Правительство обновляет правила противоминной деятельности: детали законопроекта
Участник боевых действий в 2026 году может претендовать на такие участки земли:
- для индивидуального ведения сельского хозяйства – до 2 гектаров;
- для занятия садоводством – до 0,12 гектара;
- для строительства жилой постройки – от 0,10 гектара в городах до 0,25 в селах;
- для строительства дачи – до 0,10 гектара.
Для того, чтобы получить землю, следует обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти
Но не все так просто. Во время действия военного положения запрещено осуществлять бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную. Об этом говорится в Земельном Кодексе.
Что еще следует знать УБД о получении земли?
- Эксперт Лариса Величко рассказала о ситуации подробно. Дело в том, что сейчас наложен запрет еще и на разработку документации по землеустройству – с целью такой бесплатной передачи и разработки подобной документации.
- Закон вступил в силу в ноябре 2022 года. Он в частности охватывает и участников боевых действий.
- В то же время правила не касаются людей, которые являются владельцами недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках. Также законодательство не распространяется на бесплатную передачу в частную собственность участков, которые переданы в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса. То есть до 1 января 2002 года.