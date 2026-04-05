Сколько земли могут получить УБД в апреле?

Она предусмотрена для постройки жилья и ведения хозяйства, о чем говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны".

Участник боевых действий в 2026 году может претендовать на такие участки земли:

для индивидуального ведения сельского хозяйства – до 2 гектаров;

для занятия садоводством – до 0,12 гектара;

для строительства жилой постройки – от 0,10 гектара в городах до 0,25 в селах;

для строительства дачи – до 0,10 гектара.

Для того, чтобы получить землю, следует обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти

Но не все так просто. Во время действия военного положения запрещено осуществлять бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную. Об этом говорится в Земельном Кодексе.

