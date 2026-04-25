Можно ли вырубить деревья на собственном участке?
Ответ предоставили в Бердичевском городском совете.
Если земельный участок находится в частной собственности (или если даже этот участок не приватизирован), там есть дом или хозяйственные постройки – решение об удалении дерева принимает сам владелец.
На свое усмотрение он решает, что ему выращивать на земельном участке,
– отметили в совете.
Обратите внимание! Владельцу или владелице не нужно обращаться в любые органы за разрешением.
Однако следует учитывать и другие возможные обстоятельства. Например, когда дерево растет возле забора или за его пределами.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах", следует действовать следующим образом:
- подать соответствующее заявление;
- далее должна приехать комиссия и осмотреть дерево;
- следующий шаг – результате составляется акт и определяется сумма компенсации за дерево.
Однако все же есть свои нюансы. Так удаление поврежденных деревьев или кустов может осуществляться, если их состояние угрожает:
- жизни и здоровью людей;
- имуществу граждан или юридических лиц.
В таких случаях разрешительные документы оформляются после фактически проведенных работ и являются доказательством их законности,
– говорится в тексте.
Важно! В орган местного самоуправления все равно следует обратиться – с соответствующим заявлением, а также фото- или видеоматериалами.
Что еще следует знать о действующем законодательстве?
За установку забора не должно платить конкретное лицо – это не указано в законодательстве. Однако соседи могут решить эту проблему между собой и разделить расходы.
Если же сосед "захватил" часть вашего участка, то следует собрать доказательства, необходимые документы и обратиться в органы местного самоуправления. За подобные нарушения может грозить уголовная или административная ответственность.