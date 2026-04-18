Можно ли ловить рыбу ночью?
Ночная рыбалка имеет свою особую атмосферу и преимущества, которых сложно достичь днем, пишет The Environmental Literacy Council.
Смотрите также Календарь рыбалки на апрель 2026 года: когда и на что рыба будет клевать лучше всего
В темное время суток многие виды рыбы становятся более активными. Они выходят на мелководье, смелее ищут пищу и меньше реагируют на шум. В частности, это касается таких хищных и донных видов:
- сом;
- судак;
- щука;
- лещ;
- карп и тому подобное.
Еще один плюс ночной рыбалки – это отсутствие жары и толп. Ночью на водоемах спокойнее, поэтому можно сосредоточиться на процессе и получить удовольствие от рыбалки.
К тому же удить под звездами особенно приятно – приятная атмосфера и звуки ночной природы позволяют расслабиться и перезагрузиться.
Однако в войну в Украине действует комендантский час. В Киеве, например, он длится с 00:00 до 05:00 утра. В это время запрещается:
- находиться на улице и в общественных местах;
- перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.
Находиться на водоеме во время комендантского часа без специального пропуска нельзя. Поэтому лучше завершить рыбалку раньше, чтобы до полуночи быть дома и не рисковать наткнуться на санкции.
Заметьте! За нарушение предусмотрены штрафы, общественные работы или даже административный арест до 15 суток.
Какие еще ограничения на рыбалку в апреле?
В дополнение рыбакам стоит помнить о сезонных ограничениях. С 1 апреля на большинстве водоемов Украины начался традиционный весенне-летний запрет на вылов рыбы, напомнили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Эти ограничения связаны с нерестом рыбы и необходимы для ее нормального размножения. Продолжительность запрета зависит от региона и водоема.
Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите,
– отметил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.
В общем рыбачить в этот период можно, но с ограничениями:
- только с берега;
- за пределами нерестилищ;
- крючковыми снастями с количеством крючков не более двух на рыбалку;
- или спиннингом с одной искусственной приманкой.
Важно! В период нереста нельзя передвигаться любым транспортом и моторными судами, кроме судов органов рыбоохраны. Также запрещается промышленное рыболовство и подводная охота.
Можно ли ловить рыбу на арендованном пруду?
В Украине граждане имеют право пользоваться водоемами на условиях общего водопользования. Это означает, что каждый может свободно и бесплатно отдыхать у воды, купаться, плавать на лодках, а также заниматься любительской или спортивной рыбалкой без оформления специальных разрешений.
В то же время значительная часть прудов передается в аренду. В таких случаях арендатор может устанавливать собственные правила пользования водоемом, например, ограничивать объемы вылова или вводить плату за рыбалку.
Несмотря на это, даже на платных водоемах предусмотрены льготы для отдельных категорий. Бесплатно рыбачить бесплатно (при наличии соответствующего удостоверения) могут дети до 16 лет, люди с инвалидностью I и II групп, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС I и II категорий. При этом детям разрешено ловить рыбу самостоятельно только с берега.