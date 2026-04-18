Можно ли ловить рыбу ночью?

Ночная рыбалка имеет свою особую атмосферу и преимущества, которых сложно достичь днем, пишет The Environmental Literacy Council.

В темное время суток многие виды рыбы становятся более активными. Они выходят на мелководье, смелее ищут пищу и меньше реагируют на шум. В частности, это касается таких хищных и донных видов:

сом;

судак;

щука;

лещ;

карп и тому подобное.

Еще один плюс ночной рыбалки – это отсутствие жары и толп. Ночью на водоемах спокойнее, поэтому можно сосредоточиться на процессе и получить удовольствие от рыбалки.

К тому же удить под звездами особенно приятно – приятная атмосфера и звуки ночной природы позволяют расслабиться и перезагрузиться.

Однако в войну в Украине действует комендантский час. В Киеве, например, он длится с 00:00 до 05:00 утра. В это время запрещается:

находиться на улице и в общественных местах;

перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Находиться на водоеме во время комендантского часа без специального пропуска нельзя. Поэтому лучше завершить рыбалку раньше, чтобы до полуночи быть дома и не рисковать наткнуться на санкции.

Заметьте! За нарушение предусмотрены штрафы, общественные работы или даже административный арест до 15 суток.

Какие еще ограничения на рыбалку в апреле?

В дополнение рыбакам стоит помнить о сезонных ограничениях. С 1 апреля на большинстве водоемов Украины начался традиционный весенне-летний запрет на вылов рыбы, напомнили в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Эти ограничения связаны с нерестом рыбы и необходимы для ее нормального размножения. Продолжительность запрета зависит от региона и водоема.



Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите,

– отметил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

В общем рыбачить в этот период можно, но с ограничениями:

только с берега;

за пределами нерестилищ;

крючковыми снастями с количеством крючков не более двух на рыбалку;

или спиннингом с одной искусственной приманкой.

Важно! В период нереста нельзя передвигаться любым транспортом и моторными судами, кроме судов органов рыбоохраны. Также запрещается промышленное рыболовство и подводная охота.

