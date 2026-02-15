Где нельзя ловить рыбу?

В последний месяц зимы на большинстве водоемов в Украине действуют сезонные ограничения, напоминает Государственная экологическая инспекция.

Дело в том, что в холодное время года рыба перебирается в самые глубокие части водоемов – зимовальные ямы. Там она и находится в малоподвижном состоянии до весны, пока температура воды не возрастет.

Чтобы защитить рыбу зимой, в Украине действуют строгие ограничения. Рыбалка в таких участках запрещена с 1 ноября 2025 года и вплоть до начала периода нереста в 2026-м.

Ловить рыбу можно только подальше от зимовальных ям. При этом разрешается использовать только определенное оснащение:

зимние удочки;

донные удочки;

жерлицы;

поплавочные удочки.

Важно! Один рыбак имеет право использовать в общей сложности не более семи крючков на зимней рыбалке.

Какие штрафы за нарушения?

На нарушителей правил рыбалки в феврале ждет ответственность. Можно не только получить штраф, но и остаться без оснащения, которое сейчас стоит немало.

За нарушение правил предусмотрены следующие штрафы:

пренебрежение запретом за вылов рыбы в указанных местах – от 34 до 170 гривен ;

; использование запрещенных удочек и других рыболовных средств – от 340 до 680 гривен.

При этом в последнем случае у рыбака обязательно изымают снасти и незаконно добытую рыбу.

Более того, существует еще и уголовная ответственность для нарушителей:

за вылов рыбы в промышленных масштабах, нанесших значительный ущерб природе, штраф составляет от 17 тысяч до 85 тысяч гривен.

или же ожидает ограничение свободы до трех лет (статья 249 Уголовного кодекса Украины).

Какие нормы вылова рыбы?

В дополнение к законодательству в Украине существуют правила любительского и спортивного рыболовства. Они регулируют нормы зимней рыбалки, напомнили в Киевском рыбоохранном патруле.

Они позволяют:

суточную норму вылова не более 3 килограммов рыбы и 30 раков на человека;

рыбалку любыми удочками или спиннингом, но с использованием не более 7 крючков;

вылов рыбы с берега или с лодки.

Важно! Строго запрещено применять во время рыбалки ядовитые вещества, взрывчатые или химические, электроток, огнестрельное оружие и другие способы ловли, которые значительно вредят окружающей среде.

Где ловить рыбу зимой?