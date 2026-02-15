Де не можна ловити рибу?
В останній місяць зими на більшості водойм в Україні діють сезонні обмеження, нагадує Державна екологічна інспекція.
Річ у тім, що у холодну пору року риба перебирається у найглибші частини водойм – зимувальні ями. Там вона і знаходиться у малорухливому стані до весни, доки температура води не зросте.
Щоб захистити рибу взимку, в Україні діють суворі обмеження. Риболовля в таких ділянках заборонена з 1 листопада 2025 року і аж до початку періоду нересту у 2026-му.
Ловити рибу можна лише подалі від зимувальних ям. При цьому дозволяється використовувати лише певне оснащення:
- зимові вудки;
- донні вудки;
- жерлиці;
- поплавкові вудки.
Важливо! Один рибалка має право використовувати загалом не більше семи гачків на зимовій риболовлі.
Які штрафи за порушення?
На порушників правил риболовлі у лютому чекає відповідальність. Можна не лише отримати штраф, але й залишитися без оснащення, яке зараз коштує чимало.
За порушення правил передбачені такі штрафи:
- нехтування забороною за вилов риби у зазначених місцях – від 34 до 170 гривень;
- використання заборонених вудок та інших риболовних засобів – від 340 до 680 гривень.
При цьому в останньому випадку у рибалки обов'язково вилучають снасті та незаконно добуту рибу.
Ба більше, існує ще й кримінальна відповідальність для порушників:
- за вилов риби у промислових масштабах, що завдали значної шкоди природі, штраф становить від 17 тисяч до 85 тисяч гривень.
- або ж очікує обмеження волі до трьох років (стаття 249 Кримінального кодексу України).
Які норми вилову риби?
На додачу до законодавства в Україні існують правила любительського та спортивного рибальства. Вони регулюють норми зимової рибалки, нагадали у Київському рибоохоронному патрулі.
Вони дозволяють:
добову норму вилову не більш як 3 кілограми риби та 30 раків на людину;
риболовлю будь-якими вудками або спінінгом, але з використанням не більше 7 гачків;
вилов риби з берега або з човна.
Важливо! Суворо заборонено застосовувати під час риболовлі отруйні речовини, вибухові чи хімічні, електрострум, вогнепальну зброю та інші способи лову, які значно шкодять довкіллю.
Де ловити рибу взимку?
Успішна зимова риболовля багато в чому залежить від розуміння поведінки конкретних видів риби. Знання їхніх звичок допомагає обрати правильне місце та снасті.
Окунь узимку найчастіше тримається поблизу корчів, підводних нерівностей і бровок. Найактивніше клювання припадає на ранкові та вечірні години.
Щука в холодний сезон добре ловиться на жерлиці з живою наживкою. У лютому вона нерідко виходить на мілководдя, де у воді більше кисню, що підвищує шанси на успішний улов.
Судак проявляє найбільшу активність у темний час доби. Шукати його варто на значних глибинах і в чистих руслах річок, де течія забезпечує сприятливі умови.