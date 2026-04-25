Які правила риболовлі діють у травні?

Тож перед виїздом на водойму українцям варто знати, яку рибу можна ловити, а що – під забороною. Деталі передає 24 Канал.

Традиційна весняно-літня нерестова заборона в Україні діє ще з 1 квітня, однак її тривалість відрізняється залежно від регіону та типу водойм. У цей період риболовля дозволена лише з берега, поза межами нерестовищ і з використанням:

гачкових знарядь (не більше двох гачків на одну особу);

або спінінга з однією штучною приманкою.

Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту. Наше спільне завдання – забезпечити їй максимальний спокій,

– пояснив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

За порушення відповідних вимог передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих господарству збитків. Ба більше, у період нересту екологічна інспекція працює в посиленому режимі, контролюючи дотримання правил на водоймах.

Зверніть увагу! Перелік заборонених для вилову зон і ділянок, відведених для любительського рибальства під час нересту наведено в додатках до наказів відповідних територіальних управлінь Держрибагентства за посиланням.

Яку рибу не можна ловити у травні?

Водночас вилов видів, занесених до Червоної книги України, заборонений у будь-яку пору року, а не лише під час нересту.



Які штрафи за вилов червонокнижних видів / Держрибагентство

Окрім того, рибалки мусять мати при собі засіб для вимірювання довжини риби, аби контролювати її розмір. Якщо на гачок потрапила особина, менша за встановлені норми, її слід обережно зняти та одразу повернути у водойму:

сом європейський – 80 сантиметрів;

щука – 50 сантиметрів;

білий амур і товстолоб – 60 сантиметрів у дніпровських водосховищах і 40 сантиметрів для інших водойм;

судак звичайний – 42 сантиметри;

форель струмкова та лин – 20 сантиметрів тощо.

Важливо! За добу одній людині дозволено виловити до 3 кілограмів риби, а також одну додаткову особину.

Що ще варто знати рибалкам?

Нагадаємо, в Україні діє заборона на вилов раків до 30 червня. Штраф за одну особину в цей період – 3 332 гривень.

Виняток – водойми Закарпаття, де мешкає червонокнижний широкопалий рак, тож обмеження там тривають постійно.