Какие правила рыбалки действуют в мае?

Поэтому перед выездом на водоем украинцам стоит знать, какую рыбу можно ловить, а что – под запретом.

Смотрите также "Сезон тишины" в лесах и степях: за что украинцев могут оштрафовать с 1 апреля

Традиционный весенне-летний нерестовый запрет в Украине действует еще с 1 апреля, однако его продолжительность отличается в зависимости от региона и типа водоемов. В этот период рыбалка разрешена только с берега, за пределами нерестилищ и с использованием:

крючковых орудий (не более двух крючков на одного человека);

или спиннинга с одной искусственной приманкой.

Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите. Наша общая задача – обеспечить ей максимальный покой,

– объяснил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

За нарушение соответствующих требований предусмотрено наказание – от административного штрафа до уголовной ответственности, а также возмещение причиненных хозяйству убытков. Более того, в период нереста экологическая инспекция работает в усиленном режиме, контролируя соблюдение правил на водоемах.

Обратите внимание! Перечень запрещенных для вылова зон и участков, отведенных для любительского рыболовства во время нереста приведен в приложениях к приказам соответствующих территориальных управлений Госрыбагентства по ссылке.

Какую рыбу нельзя ловить в мае?

В то же время вылов видов, занесенных в Красную книгу Украины, запрещен в любое время года, а не только во время нереста.



Какие штрафы за вылов краснокнижных видов / Госрыбагентство

Кроме того, рыбаки должны иметь при себе средство для измерения длины рыбы, чтобы контролировать ее размер. Если на крючок попала особь, меньше установленных норм, ее следует осторожно снять и сразу вернуть в водоем:

сом европейский – 80 сантиметров;

щука – 50 сантиметров;

белый амур и толстолоб – 60 сантиметров в днепровских водохранилищах и 40 сантиметров для других водоемов;

судак обыкновенный – 42 сантиметра;

форель ручьевая и линь – 20 сантиметров и тому подобное.

Важно! За сутки одному человеку разрешено выловить до 3 килограммов рыбы, а также одну дополнительную особь.

Что еще стоит знать рыбакам?

Напомним, в Украине действует запрет на вылов раков до 30 июня. Штраф за одну особь в этот период – 3 332 гривен.

Исключение – водоемы Закарпатья, где обитает краснокнижный широкопалый рак, поэтому ограничения там продолжаются постоянно.