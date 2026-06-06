Запрет для рыбаков с 1 июня
Детали сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства. Такие меры необходимы для обеспечения оптимальных условий естественного воспроизводства этих видов.
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Поэтому украинцам придется воздержаться от вылова черноморских креветок – до 31 июля, а также мидий – до 30 августа.
За игнорирование запрета грозит административное наказание, а иногда – даже уголовная ответственность. В частности, статья 85 КоАП за нарушение правил рыболовства предусматривает штраф до 170 гривен для обычных граждан и до 510 гривен для должностных лиц.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Кроме того, придется оплатить возмещение нанесенного ущерба. За одну особь названных видов такса составляет 3,40 гривны.
Какой срок действия запрета / Фото Госрыбагентства
Напомним, что в обычный период рыбаки должны следить за объемом вылова. Суточная норма для креветок составляет один килограмм, тогда как для двустворчатых моллюсков – пять килограммов.
Призываем ответственно относиться к водным биоресурсам в период их воспроизводства и соблюдать установленные ограничения,
– отметили в Госрыбагентстве.
Обратите внимание! О нарушении рыбоохранного законодательства просят сообщать на "горячую линию" агентства по номеру 0 (800) 50-52-50, или в телеграмм-бот по противодействию браконьерству.
На что еще стоит обратить внимание летом
К слову, на большинстве водоемов страны уже завершился традиционный нерестовый запрет, поэтому там снова доступна полноценная любительская рыбалка – за исключением отдельных водохранилищ, прудов и лиманов.
А вот раков нельзя ловить еще до 30 июня, иначе за одну особь придется заплатить 3 332 гривен.