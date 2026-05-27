Какие дни июня будут лучшими для рыбалки

В начале июня рыбаков ожидает период убывающей Луны, который продлится с 1 по 14 число. В это время активность рыбы будет неравномерной: от слабого клева на старте месяца до довольно удачных дней 3 и 4 июня.

Середина месяца, когда 15 июня наступит новолуние, считается менее благоприятной для выхода на водоемы. Зато после новолуния ситуация изменится – растущая Луна с 16 по 29 июня создаст лучшие условия для рыбалки. В конце месяца, 30 июня, во время полнолуния прогнозируют слабый клев.

Самыми благоприятными днями для рыбалки называют 3, 4 и 18–23 июня.

Хорошими могут быть 5–7, 17, 24 и 25 июня.

Слабый клев прогнозируют 2, 8–11, 26 и 27 июня, а наименее результативными считаются 1, 12–16 и 28–30 июня.

На какую рыбу и наживку стоит рассчитывать

В июне рыба активно ищет пищу, однако из-за большого количества природного корма становится более требовательной к наживке. Опытные рыбаки советуют отправляться на водоемы рано утром, в сумерках или даже ночью, когда активность рыбы выше.

В этот период хорошо работают как животные, так и растительные насадки. Чаще всего используют червя, опарыша, личинки, хлеб, перловку и кукурузу. Также эффективными могут быть насекомые, которых легко найти возле водоема.

В июне рыбаки могут рассчитывать на хороший улов карася, леща, плотвы, окуня, судака, щуки, сома, белого амура и толстолобика. Карася обычно ищут возле водной растительности, леща – на более глубоких участках, щуку – среди травяных зарослей, а судака лучше всего ловить вечером или ночью.

Обратите внимание! Планируя рыбалку в июне, важно учитывать не только погодные условия и лунный календарь, но и действующие ограничения. В частности, в Украине традиционно действует нерестовый запрет, который обычно длится с 1 апреля до 20 июня. В то же время конкретные сроки могут отличаться в зависимости от региона или отдельного водоема, поэтому перед выездом следует уточнять актуальные правила.