Заборона для рибаків із 1 червня

Деталі повідомили в Державному агентстві меліорації та рибного господарства. Такі заходи необхідні для забезпечення оптимальних умов природного відтворення цих видів.

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Тож українцям доведеться утриматися від вилову чорноморських креветок – до 31 липня, а також мідій – до 30 серпня.

За ігнорування заборони грозить адміністративне покарання, а іноді – навіть кримінальна відповідальність. Зокрема, стаття 85 КУпАП за порушення правил рибальства передбачає штраф до 170 гривень для звичайних громадян і до 510 гривень для посадовців.

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Окрім того, доведеться сплатити відшкодування завданих збитків. За одну особину названих видів такса складає 3,40 гривні.



Який термін дії заборони / Фото Держрибагентства

Нагадаємо, що у звичайний період рибалки повинні слідкувати за обсягом вилову. Добова норма для креветок становить один кілограм, тоді як для двостулкових молюсків – п'ять кілограмів.

Закликаємо відповідально ставитися до водних біоресурсів у період їх відтворення та дотримуватися встановлених обмежень,

– наголосили в Держрибагентстві.

Зауважте! Про порушення рибоохоронного законодавства просять повідомляти на "гарячу лінію" агентства за номером 0 (800) 50-52-50, або в телеграм-бот із протидії браконьєрству.

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