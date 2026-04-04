Що відомо про нерест 2026 року в різних областях України?
Про те, які обмеження для рибалок діють в Україні, йдеться в повідомленні Державного агентства України з розвитку мелорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Так, з 1 квітня почалася нерестова заборона. Мета – створити сприятливі умови для розмноження риби та відновлення водних біоресурсів.
Зауважте! На Дніпровському водосховищі заборона діятиме з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дністровському та Печенізькому водосховищах, а також на річках Дніпро і Десна – від 10 квітня.
Як зазначається у повідомленні, термін заборони на вилов риби відрізняється для кожного регіону та виду водойми.
Періоди обмежень риболовлі в областях України відповідно до виду водойми / Інфографіка Держрибагентства
Що рибалкам заборонено робити під час нересту?
У вразливий для риби період рибалити можна, але лише з берега і лише гачковими снастями (не більше 2 гачків на людину). Дозволяється також ловити рибу за допомогою спінінгів з однією приманкою.
Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту. Наше спільне завдання – забезпечити їй максимальний спокій. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень для успішного відтворення рибних популяцій,
– пояснив Ігор Клименок, Голова Держрибагентства.
Зокрема у повідомленні нагадали, що в період нересту на водоймах заборонено пересування на транспортних засобах і моторних човнах, підводне полювання та промислове рибальство.
Як карають за незаокнну виловлену рибу під час нересту?
Іван Метя, завідувач сектору любительського рибальства Держрибанентства, розповів, що з 1 квітня категорично заборонено ловити рибу:
- на нерестовищах;
- на спеціально визначених ділянках водойм;
- на міграційних шляхах риби;
- у зонах із додатковими локальними обмеженнями.
Зокрема він акцентував на штрафах. Дрібні порушення обійдуться в 170 гривень, а більш грубі – до 680 гривень. Однак це компенсація, яка пов'язана з відповідальністю за неправомірний вилов риби.
Є ще окремі штрафи за кожну незаконну виловлену особину:
- щука – 3 468 гривень;
- судак – 3 587 гривень;
- сом – 5 117 гривень;
- сазан – 3 706 гривень;
- окунь – 3 162 гривень;
- лящ – 1 649 гривень;
- плітка – 1 564 гривень;
- рак – 3 332 гривень.
Як зазначає, Іван Метя, одна незаконна риболовля може обійтися в десятки тисяч штрафу. Якщо ж порушнення має значну шкоду – застосовують Кримінальний кодекс України.
Так, за значне порушення передбачають штраф від 17 до 51 тисяч гривень, конфіскацію снастей і засобів лову. Можливе навіть позбавлення волі до 3 років.
Що ще потрібно обмеження риболовлі навесні?
Зокрема відомо, що з 1 квітня заборона на вилов щуки закінчилась. Однак інші обмеження залишаються чинними. Наприклад, йдеться про добову норму вилову риби – у 3 кілограми.
Що стосується вилову раків – обмеження діють з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року. Зокрема існують інші правила. Так, одна людина може виловити не більше 30 особин на добу, якщо це водойма загального користування.