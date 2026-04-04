Що відомо про нерест 2026 року в різних областях України?

Про те, які обмеження для рибалок діють в Україні, йдеться в повідомленні Державного агентства України з розвитку мелорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Так, з 1 квітня почалася нерестова заборона. Мета – створити сприятливі умови для розмноження риби та відновлення водних біоресурсів.

Зауважте! На Дніпровському водосховищі заборона діятиме з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дністровському та Печенізькому водосховищах, а також на річках Дніпро і Десна – від 10 квітня.

Як зазначається у повідомленні, термін заборони на вилов риби відрізняється для кожного регіону та виду водойми.

Періоди обмежень риболовлі в областях України відповідно до виду водойми / Інфографіка Держрибагентства

Що рибалкам заборонено робити під час нересту?

У вразливий для риби період рибалити можна, але лише з берега і лише гачковими снастями (не більше 2 гачків на людину). Дозволяється також ловити рибу за допомогою спінінгів з однією приманкою.

Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту. Наше спільне завдання – забезпечити їй максимальний спокій. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень для успішного відтворення рибних популяцій,

– пояснив Ігор Клименок, Голова Держрибагентства.

Зокрема у повідомленні нагадали, що в період нересту на водоймах заборонено пересування на транспортних засобах і моторних човнах, підводне полювання та промислове рибальство.

Як карають за незаокнну виловлену рибу під час нересту?

Іван Метя, завідувач сектору любительського рибальства Держрибанентства, розповів, що з 1 квітня категорично заборонено ловити рибу:

на нерестовищах;

на спеціально визначених ділянках водойм;

на міграційних шляхах риби;

у зонах із додатковими локальними обмеженнями.

Зокрема він акцентував на штрафах. Дрібні порушення обійдуться в 170 гривень, а більш грубі – до 680 гривень. Однак це компенсація, яка пов'язана з відповідальністю за неправомірний вилов риби.

Є ще окремі штрафи за кожну незаконну виловлену особину:

щука – 3 468 гривень;

судак – 3 587 гривень;

сом – 5 117 гривень;

сазан – 3 706 гривень;

окунь – 3 162 гривень;

лящ – 1 649 гривень;

плітка – 1 564 гривень;

рак – 3 332 гривень.

Як зазначає, Іван Метя, одна незаконна риболовля може обійтися в десятки тисяч штрафу. Якщо ж порушнення має значну шкоду – застосовують Кримінальний кодекс України.

Так, за значне порушення передбачають штраф від 17 до 51 тисяч гривень, конфіскацію снастей і засобів лову. Можливе навіть позбавлення волі до 3 років.

