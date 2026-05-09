Скільки риби можна зловити за день?

Про ці норми часто забувають, хоча за порушення можна отримати штраф. Детальніше розповідає 24 Канал.

Дивіться також Коли риба клює найкраще: календар рибалки на травень 2026 року

Нагадаємо, що в Україні діють оновлені Правила любительського рибальства. Відповідно до них, добова норма вилову на одну особу становить 3 кілограми, а також одна додаткова рибина.

Щоправда, на деякі види таке обмеження не діє – це атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька та чебачок амурський. Водночас добова норма вилову раків – 30 особин, двостулкових молюсків – 5 кілограмів, а креветок – 1 кілограм.

Аби мимоволі не стати браконьєром, важливо звертати увагу й на розміри своїх "трофеїв". Тож кожен рибалка повинен мати засіб для вимірювання їх довжини, аби обережно повертати замалих особин назад у водойму, знявши з гачка.



Мінімально дозволені для вилову розміри / Держрибагентство

А от занесені до Червоної книги України види заборонено ловити в будь-якому разі. Це білуга, севрюга, осетер руський, лосось чорноморський і дунайський, харіус європейський тощо.

Окрім того, існує норма кількості рибальського знаряддя. Користуватися дозволено як вудками, так і спінінгами всіх видів зі штучною або природною принадою, але не більше 7 гачками для однієї людини. Проте в період нересту (зазвичай триває з квітня до червня) доведеться обмежитися лише 2 гачками.

Як можуть покарати українців?

Адміністративну відповідальність визначає стаття 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Грубе порушення правил рибальства може обійтися громадянам штрафом – від 340 до 680 гривень з можливою конфіскацією знаряддя та вилову. Для посадових осіб сума стягнення більша – від 510 до 850 гривень.

Йдеться про перевищення добової норми вилову;

рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму чи отруйних речовин;

використання промислових знарядь лову особами, які не мають відповідного дозволу тощо.

Що треба знати про інші заборони?

Нагадаємо, ловити раків в Україні заборонено до 30 червня, а штраф за одну особину складає 3 332 гривень. Водночас на водоймах Закарпаття обмеження діє постійно через поширений червонокнижний вид.

Натомість нічна риболовля наразі обмежена комендантською годиною, яка розпочинається о 00:00.