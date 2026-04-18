Чи можна ловити рибу вночі?
Нічна риболовля має свою особливу атмосферу й переваги, яких складно досягти вдень, пише The Environmental Literacy Council.
У темну пору доби багато видів риби стають активнішими. Вони виходять на мілководдя, сміливіше шукають їжу й менше реагують на шум. Зокрема, це стосується таких хижих та донних видів:
- сом;
- судак;
- щука;
- лящ;
- короп тощо.
Ще один плюс нічної риболовлі – це відсутність спеки та натовпів. Вночі на водоймах спокійніше, тому можна зосередитися на процесі й отримати задоволення від риболовлі.
До того ж вудити під зорями особливо приємно – приємна атмосфера та звуки нічної природи дозволяють розслабитися і перезавантажитися.
Однак у війну в Україні діє комендантська година. У Києві, наприклад, вона триває із 00:00 до 05:00 ранку. У цей час забороняється:
- перебувати на вулиці та у громадських місцях;
- переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.
Перебувати на водоймі під час комендантської години без спеціальної перепустки не можна. Тож краще завершити риболовлю раніше, аби до опівночі бути вдома і не ризикувати натрапити на санкції.
Зауважте! За порушення передбачені штрафи, громадські роботи або навіть адміністративний арешт до 15 діб.
Які ще обмеження на риболовлю у квітні?
На додачу рибалкам варто пам'ятати про сезонні обмеження. З 1 квітня на більшості водойм України розпочалася традиційна весняно-літня заборона на вилов риби, нагадали у Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Ці обмеження пов'язані із нерестом риби і необхідні для її нормального розмноження. Тривалість заборони залежить від регіону та водойми.
Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту,
– наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.
Загалом рибалити у цей період можна, але з обмеженнями:
- лише з берега;
- за межами нерестовищ;
- гачковими снастями з кількістю гачків не більше двох на рибалку;
- або спінінгом з однією штучною приманкою.
Важливо! У період нересту не можна пересуватися будь-яким транспортом і моторними суднами, окрім суден органів рибоохорони. Також забороняється промислове рибальство та підводне полювання.
Чи можна ловити рибу на орендованому ставку?
В Україні громадяни мають право користуватися водоймами на умовах загального водокористування. Це означає, що кожен може вільно і безплатно відпочивати біля води, купатися, плавати на човнах, а також займатися любительською чи спортивною риболовлею без оформлення спеціальних дозволів.
Водночас значна частина ставків передається в оренду. У таких випадках орендар може встановлювати власні правила користування водоймою, наприклад, обмежувати обсяги вилову або запроваджувати плату за риболовлю.
Попри це, навіть на платних водоймах передбачені пільги для окремих категорій. Безплатно рибалити (за наявності відповідного посвідчення) можуть діти до 16 років, люди з інвалідністю I та II груп, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС I та II категорій. При цьому дітям дозволено ловити рибу самостійно лише з берега.