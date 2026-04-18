Чи можна ловити рибу вночі?

Нічна риболовля має свою особливу атмосферу й переваги, яких складно досягти вдень, пише The Environmental Literacy Council.

У темну пору доби багато видів риби стають активнішими. Вони виходять на мілководдя, сміливіше шукають їжу й менше реагують на шум. Зокрема, це стосується таких хижих та донних видів:

сом;

судак;

щука;

лящ;

короп тощо.

Ще один плюс нічної риболовлі – це відсутність спеки та натовпів. Вночі на водоймах спокійніше, тому можна зосередитися на процесі й отримати задоволення від риболовлі.

До того ж вудити під зорями особливо приємно – приємна атмосфера та звуки нічної природи дозволяють розслабитися і перезавантажитися.

Однак у війну в Україні діє комендантська година. У Києві, наприклад, вона триває із 00:00 до 05:00 ранку. У цей час забороняється:

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Перебувати на водоймі під час комендантської години без спеціальної перепустки не можна. Тож краще завершити риболовлю раніше, аби до опівночі бути вдома і не ризикувати натрапити на санкції.

Зауважте! За порушення передбачені штрафи, громадські роботи або навіть адміністративний арешт до 15 діб.

Які ще обмеження на риболовлю у квітні?

На додачу рибалкам варто пам'ятати про сезонні обмеження. З 1 квітня на більшості водойм України розпочалася традиційна весняно-літня заборона на вилов риби, нагадали у Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Ці обмеження пов'язані із нерестом риби і необхідні для її нормального розмноження. Тривалість заборони залежить від регіону та водойми.



Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту,

– наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Загалом рибалити у цей період можна, але з обмеженнями:

лише з берега;

за межами нерестовищ;

гачковими снастями з кількістю гачків не більше двох на рибалку;

або спінінгом з однією штучною приманкою.

Важливо! У період нересту не можна пересуватися будь-яким транспортом і моторними суднами, окрім суден органів рибоохорони. Також забороняється промислове рибальство та підводне полювання.

