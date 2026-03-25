Коли у квітні краще ловити рибу?

Квітень традиційно відкриває сезон активної весняної риболовлі, повідомляє "В лісі". Із підвищенням температури води риба залишає зимові ями та активно харчується перед нерестом, що підвищує шанси на вдалий улов.

Водночас поведінка риби у цей період залишається нестабільною. На кльов впливають погодні умови та фази Місяця, тому рибалкам варто заздалегідь планувати виїзди.

Початок місяця припадає на зростальний Місяць, однак уже 2 квітня настане повня, що зазвичай супроводжується слабким кльовом. У період спадного Місяця з 3 до 16 квітня активність риби буде нерівномірною.

Після молодика 17 квітня ситуація покращиться, а найсприятливішим стане період з 18 квітня до кінця місяця.

Найкращі дні для риболовлі: 5, 6, 20–25 квітня.

Хороші дні для риболовлі: 7–9, 19, 26, 27 квітня.

Погані дні для риболовлі: 4, 10–13, 28, 29 квітня.

Дуже погані дні для риболовлі: 1–3, 14–18, 30 квітня.

На що краще ловити рибу?

У цей час риба частіше тримається біля берегів – у затоках, на мілководді та в місцях зі слабкою течією, розповідає fish-master. Найкраще працюють як штучні приманки (воблери, блешні), так і натуральні – черв'як, опариш і мотиль.

Серед мирної риби активними залишаються плотва, лящ і густера, тоді як карась і короп лише починають активізуватися. Хижа риба – щука, окунь і судак – особливо добре клює у першій половині місяця.

Зверніть увагу! Рибалкам також варто враховувати мінливу весняну погоду та дотримуватися безпеки, адже на водоймах можуть залишатися небезпечні ділянки льоду.

