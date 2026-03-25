Когда в апреле лучше ловить рыбу?

Апрель традиционно открывает сезон активной весенней рыбалки, сообщает "В лесу". С повышением температуры воды рыба покидает зимние ямы и активно питается перед нерестом, что повышает шансы на удачный улов.

В то же время поведение рыбы в этот период остается нестабильным. На клев влияют погодные условия и фазы Луны, поэтому рыбакам стоит заранее планировать выезды.

Начало месяца приходится на растущую Луну, однако уже 2 апреля наступит полнолуние, что обычно сопровождается слабым клевом. В период убывающей Луны с 3 по 16 апреля активность рыбы будет неравномерной.

После новолуния 17 апреля ситуация улучшится, а самым благоприятным станет период с 18 апреля до конца месяца.

Самые лучшие дни для рыбалки: 5, 6, 20–25 апреля.

Хорошие дни для рыбалки: 7–9, 19, 26, 27 апреля.

Плохие дни для рыбалки: 4, 10–13, 28, 29 апреля.

Очень плохие дни для рыбалки: 1–3, 14–18, 30 апреля.

На что лучше ловить рыбу?

В это время рыба чаще держится у берегов – в заливах, на мелководье и в местах со слабым течением, рассказывает fish-master. Лучше всего работают как искусственные приманки (воблеры, блесны), так и натуральные – червь, опарыш и мотыль.

Среди мирной рыбы активными остаются плотва, лещ и густера, тогда как карась и карп лишь начинают активизироваться. Хищная рыба – щука, окунь и судак – особенно хорошо клюет в первой половине месяца.

Обратите внимание! Рыбакам также следует учитывать переменчивую весеннюю погоду и соблюдать безопасность, ведь на водоемах могут оставаться опасные участки льда.

