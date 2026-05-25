Спадкоємцям дали більше часу на оформлення землі

Земля традиційно залишається одним із найцінніших активів і часто становить значну частину спадщини українських родин, повідомляє Agroweek. В умовах воєнного стану держава внесла зміни до процедур оформлення спадкових прав, щоб зменшити ризик втрати земельних паїв через пропущені строки та складнощі з доступом до адміністративних послуг.

Нові підходи передбачають подовження термінів для оформлення права власності на успадковану землю. Це дає спадкоємцям додатковий час для збору необхідних документів та звернення до нотаріуса і державних реєстраторів.

Однак збільшення строків не означає автоматичного оформлення прав на ділянку. Для набуття права власності необхідно пройти весь передбачений законом порядок.

Які кроки має пройти спадкоємець

Процедура оформлення земельної спадщини залишається стандартною, навіть попри тимчасові послаблення.

Першим етапом є звернення до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину. Після цього потрібно перевірити інформацію про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі та переконатися у правильності даних.

Далі спадкоємець готує пакет документів, які підтверджують особу та підстави спадкування, після чого подає їх для державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Якщо особа не має можливості займатися оформленням самостійно, закон дозволяє діяти через представника за довіреністю.

Чому не варто зволікати з оформленням

Фахівці наголошують: додатковий час для оформлення не усуває всіх ризиків. Якщо спадкоємець не вживає необхідних дій, земельна ділянка може залишитися невитребуваною, опинитися у користуванні інших осіб або стати предметом судових спорів.

Щоб уникнути проблем, юристи радять заздалегідь перевірити кадастровий номер ділянки та переконатися у правильності реєстраційних даних.

Також варто підготувати базовий пакет документів – свідоцтво про смерть спадкодавця, документи про родинні зв’язки та посвідчення особи спадкоємців.

У випадках, коли виникають сумніви щодо меж ділянки, права власності або записів у державних реєстрах, спеціалісти рекомендують не зволікати з юридичною консультацією та перевіркою інформації.

Нові правила покликані зменшити адміністративне навантаження на громадян у складних умовах воєнного часу. Водночас остаточний захист прав на земельний пай забезпечує лише повне та своєчасне оформлення спадщини.

Переоформлення землі зі спадщини – один із найпоширеніших процесів. Однак не завжди на ділянці є всі необхідні документи, тому спочатку треба зробити їх. Суми на послугу коливаються від кількох до десятка тисяч, залежно від індивідуальних умов.