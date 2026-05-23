Реорганізація не припиняє договір автоматично

Адвокатка Жанна Шлейченко розповіла у коментарі 24 Каналу, що земля є особливим об'єктом. Оскільки Земельним кодексом України, закріплено, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Дивіться також Податки на оренду землі: коли власник паю платить самостійно

Земельні правовідносини вважаються одними з найскладніших у сфері суспільних правовідносин, така складність зумовлена тим, що вони регулюються нормами різних галузей права, окрім земельного, наприклад, цивільним правом, адміністративним, екологічним, і навіть податковим, а отже наявний великий обсяг нормативної бази.

Жанна Шлейченко Адвокат АО ETERNIX Жанна Шлейченко Земельні правовідносини вважаються одними з найскладніших у сфері суспільних правовідносин, така складність зумовлена тим, що вони регулюються нормами різних галузей права, окрім земельного, наприклад, цивільним правом, адміністративним, екологічним, і навіть податковим, а отже наявний великий обсяг нормативної бази.

Говорячи про реорганізацію орендаря земельної ділянки, за словами юристки, головне правило, яке варто зафіксувати: реорганізація юридичної особи не є автоматичною підставою для зміни умов або припинення договору оренди землі, якщо інше прямо не передбачено договором оренди землі, це зафіксовано в статті 32 Закону України "Про оренду землі".

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як працює правонаступництво

Жанна Шлейченко наголошує, що тут діє принцип правонаступництва – це перехід прав і обов'язків від однієї особи до іншої на підставі закону або договору, таким чином, правонаступництво забезпечує безперервність правовідносин. Отже до створеної в результаті реорганізації юридичної особи переходять всі права та обов'язки за договором оренди.

Проте залишати все "як є" в документах не радимо необхідно вчинити ряд певних дій, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

Як вже зазначалося, першочергово перевіряємо, чи немає в договорі специфічної умови: "у разі реорганізації орендаря договір підлягає розірванню". Якщо договір оренди землі такого положення не містить, переходимо до наступного етапу повідомляємо орендодавця. Протягом установленого договором або законом строку необхідно офіційно (письмово) повідомити власника землі про факт реорганізації, додавши витяг з ЄДР та копію передавального акта чи розподільчого балансу (в залежності від шляху реорганізації), саме ці документи містять положення про правонаступництво щодо майна, прав і обов'язків юридичної особи,

– говорить юристка.

З метою уникнення можливих спорів у майбутньому між Сторонами, необхідно укласти відповідну додаткову угоду про заміну сторони договору у зв'язку із реорганізацією орендаря.

Важливо! За словами Шлейченко, не варто забувати про державну реєстрацію. Право оренди має бути належним чином перереєстроване на нового суб'єкта у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Для цього необхідно звернутися до державного реєстратора (у ЦНАП) або до нотаріуса із відповідною Заявою.

Чи може один з власників розірвати оренду землі: відповідь юристів

Розірвання договору оренди землі часто стає предметом спорів між співвласниками. Законодавство чітко визначає, чи може один із них діяти самостійно.