Реорганизация не прекращает договор автоматически

Адвокат Жанна Шлейченко рассказала в комментарии 24 Каналу, что земля является особым объектом. Поскольку Земельным кодексом Украины, закреплено, земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.

Смотрите также Налоги на аренду земли: когда владелец пая платит самостоятельно

Земельные правоотношения считаются одними из самых сложных в сфере общественных правоотношений, такая сложность обусловлена тем, что они регулируются нормами различных отраслей права, кроме земельного, например, гражданским правом, административным, экологическим, и даже налоговым, а следовательно имеется большой объем нормативной базы.

Жанна Шлейченко Адвокат АО ETERNIX Жанна Шлейченко Земельные правоотношения считаются одними из самых сложных в сфере общественных правоотношений, такая сложность обусловлена тем, что они регулируются нормами различных отраслей права, кроме земельного, например, гражданским правом, административным, экологическим, и даже налоговым, а следовательно имеется большой объем нормативной базы.

Говоря о реорганизации арендатора земельного участка, по словам юристки, главное правило, которое стоит зафиксировать: реорганизация юридического лица не является автоматическим основанием для изменения условий или прекращения договора аренды земли, если иное прямо не предусмотрено договором аренды земли, это зафиксировано в статье 32 Закона Украины "Об аренде земли".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Как работает правопреемство

Жанна Шлейченко отмечает, что здесь действует принцип правопреемства – это переход прав и обязанностей от одного лица к другому на основании закона или договора, таким образом, правопреемство обеспечивает непрерывность правоотношений. Итак, к созданному в результате реорганизации юридическому лицу переходят все права и обязанности по договору аренды.

Однако оставлять все "как есть" в документах не советуем необходимо совершить ряд определенных действий, чтобы избежать недоразумений в будущем.

Как уже отмечалось, в первую очередь проверяем, нет ли в договоре специфического условия: "в случае реорганизации арендатора договор подлежит расторжению". Если договор аренды земли такого положения не содержит, переходим к следующему этапу уведомляем арендодателя. В течение установленного договором или законом срока необходимо официально (письменно) уведомить собственника земли о факте реорганизации, добавив выписку из ЕГР и копию передаточного акта или разделительного баланса (в зависимости от пути реорганизации), именно эти документы содержат положения о правопреемстве в отношении имущества, прав и обязанностей юридического лица,

– говорит юрист.

Во избежание возможных споров в будущем между Сторонами, необходимо заключить соответствующее дополнительное соглашение о замене стороны договора в связи с реорганизацией арендатора.

Важно! По словам Шлейченко, не стоит забывать о государственной регистрации. Право аренды должно быть надлежащим образом перерегистрировано на нового субъекта в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРРП). Для этого необходимо обратиться к государственному регистратору (в ЦНАП) или к нотариусу с соответствующим Заявлением.

Может ли один из собственников расторгнуть аренду земли: ответ юристов

Расторжение договора аренды земли часто становится предметом споров между совладельцами. Законодательство четко определяет, может ли один из них действовать самостоятельно.